La saison d’Otto Porter Jr. est déjà terminée…

Longtemps plombé par les blessures, Otto Porter Jr. s’était l’an passé complètement relancé chez les Warriors, devenant un membre important de la rotation de Steve Kerr dans la quête du titre.

De quoi lui permettre de signer un joli contrat de 12.3 millions de dollars sur deux à Toronto dans la foulée.

Avec son envergure, ses qualités défensives et son adresse de loin (40% en carrière), Otto Porter Jr. semblait une addition idéale pour la troupe de Nick Nurse. Malheureusement, il n’aura disputé que huit rencontres cette saison, puisqu’il vient de se faire opérer du pied et que le club annonce que sa campagne est d’ores et déjà finie…

« C’était une décision difficile pour Otto, il a espéré éviter l’opération, mais finalement une décision a dû être prise pour assurer sa santé à long terme » a expliqué le GM, Bobby Wester.

Les Raptors ont désormais jusqu’au 15 janvier pour demander une enveloppe de recrutement afin de recruter un joueur à la place d’Otto Porter Jr, à la moitié de son salaire, soit 3 millions de dollars. Quant à l’ailier de 29 ans, il peut voir venir puisqu’il a une « player option » pour la prochaine saison, à 6.3 millions de dollars. En se faisant opérer maintenant, il espère ainsi pouvoir être remis sur pied pour le démarrage de la prochaine campagne.