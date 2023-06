Quatre ans de plus à Toronto pour Jakob Poeltl

Il était une priorité pour Masai Ujiri et Bobby Webster dans cette intersaison, étant donné qu’ils avaient quand même lâché un premier tour de la Draft 2024 et deux seconds tours pour le faire revenir en provenance de San Antonio en cours de saison. C’est donc sans surprise que ESPN annonce que Jakob Poeltl a prolongé avec les Raptors, paraphant un nouveau contrat de quatre ans (avec une « player option ») et 80 millions de dollars.

Un tarif annuel à 20 millions, donc. Peut-être un peu cher, mais c’était sans doute le prix à payer pour éviter que les Rockets et les… Spurs, les deux principaux concurrents des Raptors, ne s’attachent ses services. D’autant que le pivot autrichien est un contributeur solide et régulier, et rarement blessé.

Reste à voir comment le dossier Fred VanVleet va évoluer à Toronto ces prochaines heures. Peut-être que le retour de Jakob Poeltl est le signe que la direction des Raptors entend faire revenir tout le monde…

Jakob Poeltl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 54 12 58.3 0.0 54.4 1.4 1.6 3.1 0.2 2.1 0.3 0.5 0.4 3.1 2017-18 TOR 82 19 65.9 50.0 59.4 2.0 2.8 4.8 0.7 2.6 0.5 1.0 1.2 6.9 2018-19 SAN 77 17 64.5 0.0 53.3 2.3 3.0 5.3 1.2 1.6 0.4 0.6 0.9 5.5 2019-20 SAN 66 18 62.4 0.0 46.5 2.0 3.7 5.7 1.8 1.9 0.6 0.8 1.4 5.6 2020-21 SAN 69 27 61.6 0.0 50.8 3.2 4.8 7.9 1.9 2.5 0.7 1.2 1.8 8.6 2021-22 SAN 68 29 61.8 100.0 49.5 3.9 5.5 9.3 2.8 3.1 0.7 1.6 1.7 13.5 2022-23 * All Teams 72 27 62.9 0.0 59.2 3.3 5.8 9.1 2.7 2.7 0.9 1.7 1.2 12.5 2022-23 * SAN 46 26 61.6 0.0 60.5 3.3 5.7 9.0 3.1 2.6 0.8 2.1 1.1 12.1 2022-23 * TOR 26 27 65.2 0.0 56.9 3.2 5.9 9.1 2.2 3.0 1.2 1.1 1.3 13.1 Total 488 21 62.8 50.0 53.6 2.6 3.9 6.5 1.6 2.4 0.6 1.1 1.3 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.