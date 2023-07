Jae Crowder reste finalement à Milwaukee

Malgré la sortie de route prématurée et décevante en playoffs contre Miami au premier tour, les Bucks n’ont pas l’intention de changer leur groupe : après les prolongations logiques de Khris Middleton et Brook Lopez, on apprend désormais celle de Jae Crowder, pour une saison, à un tarif pas encore dévoilé.

Un retour qui n’était pas gagné à la fin du mois d’avril après la fin de saison des Bucks, quand le vétéran avouait ne pas savoir « du tout pourquoi on m’a fait venir », après avoir pris part à 18 matchs seulement.

Mais le club de Milwaukee est désormais coaché par Adrian Griffin, et cela a sans doute convaincu Jae Crowder de retenter l’expérience, au sein d’une équipe des Bucks qui visera toujours le titre la saison prochaine.

Jae Crowder Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DAL 78 17 38.4 32.8 64.4 0.5 2.0 2.4 1.2 1.6 0.8 0.6 0.2 5.0 2013-14 DAL 78 16 43.9 33.1 75.4 0.6 1.9 2.5 0.8 1.3 0.8 0.5 0.3 4.6 2014-15 * All Teams 82 20 42.0 29.3 77.3 0.9 2.7 3.6 1.2 1.7 0.9 0.6 0.3 7.7 2014-15 * BOS 57 24 41.8 28.2 76.2 1.1 3.6 4.6 1.4 2.0 1.0 0.7 0.4 9.5 2014-15 * DAL 25 11 43.4 34.2 90.9 0.5 0.7 1.2 0.5 1.0 0.6 0.4 0.2 3.6 2015-16 BOS 73 32 44.3 33.6 82.0 1.0 4.2 5.1 1.9 2.7 1.7 1.1 0.5 14.2 2016-17 BOS 72 33 46.3 39.8 81.1 0.7 5.1 5.8 2.2 2.2 1.0 1.1 0.3 13.9 2017-18 * All Teams 80 26 40.4 32.3 81.8 0.7 2.7 3.4 1.2 2.3 0.8 0.9 0.3 9.7 2017-18 * CLE 53 25 41.8 32.8 84.8 0.8 2.5 3.3 1.1 2.3 0.8 0.8 0.2 8.6 2017-18 * UTH 27 28 38.6 31.6 76.8 0.7 3.1 3.8 1.5 2.3 0.9 1.2 0.3 11.8 2018-19 UTH 80 27 39.9 33.1 72.1 0.8 4.1 4.8 1.7 2.1 0.8 1.1 0.4 11.9 2019-20 * All Teams 65 29 40.1 34.3 77.6 0.8 5.1 5.9 2.5 2.2 1.1 1.1 0.4 10.5 2019-20 * MEM 45 29 36.8 29.3 78.9 0.9 5.3 6.2 2.8 1.9 1.0 1.2 0.3 9.9 2019-20 * MIA 20 28 48.2 44.5 73.3 0.6 4.8 5.4 1.8 2.9 1.3 0.8 0.5 11.9 2020-21 PHX 60 28 40.4 38.9 76.0 0.5 4.2 4.7 2.1 2.1 0.8 0.9 0.5 10.1 2021-22 PHX 67 28 39.9 34.8 78.9 0.5 4.8 5.3 1.9 2.6 1.4 0.8 0.5 9.4 2022-23 MIL 18 19 47.9 43.6 83.3 0.9 2.9 3.8 1.5 1.5 0.7 0.4 0.3 6.9 Total 753 25 41.8 34.8 77.8 0.7 3.6 4.3 1.6 2.1 1.0 0.9 0.4 9.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.