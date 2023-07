Derrick Rose rejoint Memphis !

Ja Morant, Marcus Smart et désormais Derrick Rose. Telle sera la triplette de meneurs des Grizzlies la saison prochaine, puisque « D-Rose » a accepté de s’engager pour deux ans avec la franchise du Tennessee.

Après une année quasi blanche vécue du côté de New York, le MVP 2011 aura ainsi l’intention de montrer qu’il n’en a pas terminé avec le plus haut niveau et, bonne nouvelle, les dirigeants de Memphis entendent le voir régulièrement sur le terrain. En plus de le voir s’imposer comme l’un des leaders du vestiaire local, voire de prendre sous son aile Ja Morant, souvent comparé à lui et qui aurait bien besoin d’un mentor…

Les amoureux des Bulls regretteront certainement de ne pas voir l’enfant chéri de Chicago rejouer dans l’Illinois, mais notons que Derrick Rose possède un lien fort avec la ville de Memphis, car il y a évolué à l’université, en 2007/08, avant de se présenter à la Draft.

Derrick Rose Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 CHI 81 37 47.5 22.2 78.8 1.2 2.7 3.9 6.3 1.5 0.8 2.5 0.2 16.8 2009-10 CHI 78 37 48.9 26.7 76.6 0.8 2.9 3.8 6.0 1.2 0.7 2.8 0.4 20.8 2010-11 ★ CHI 81 37 44.5 33.2 85.8 1.0 3.1 4.1 7.7 1.7 1.1 3.4 0.6 25.0 2011-12 CHI 39 35 43.5 31.2 81.2 0.7 2.7 3.4 7.9 1.3 0.9 3.1 0.7 21.9 2013-14 CHI 10 31 35.4 34.0 84.4 0.9 2.3 3.2 4.3 1.5 0.5 3.4 0.1 15.9 2014-15 CHI 51 30 40.5 28.0 81.3 0.7 2.5 3.2 4.9 1.2 0.7 3.2 0.3 17.7 2015-16 CHI 66 32 42.7 29.3 79.3 0.7 2.7 3.4 4.7 1.3 0.7 2.7 0.2 16.4 2016-17 NYK 64 33 47.1 21.7 87.4 1.0 2.8 3.8 4.4 1.3 0.7 2.3 0.3 18.0 2017-18 * All Teams 25 17 43.5 23.3 87.0 0.5 0.9 1.4 1.5 0.6 0.3 1.4 0.2 8.4 2017-18 * CLE 16 19 43.9 25.0 85.4 0.6 1.2 1.8 1.6 0.9 0.2 1.8 0.3 9.8 2017-18 * MIN 9 12 42.6 16.7 100.0 0.3 0.3 0.7 1.2 0.2 0.4 0.8 0.0 5.8 2018-19 MIN 51 27 48.2 37.0 85.6 0.7 2.1 2.8 4.3 1.1 0.6 1.6 0.2 18.0 2019-20 DET 50 26 49.0 30.6 87.1 0.5 1.9 2.4 5.6 1.0 0.8 2.5 0.3 18.1 2020-21 * All Teams 50 26 47.0 38.8 86.6 0.4 2.2 2.6 4.2 1.1 1.0 1.6 0.4 14.7 2020-21 * NYK 35 27 48.7 41.1 88.3 0.4 2.5 2.9 4.2 1.1 0.9 1.4 0.4 14.9 2020-21 * DET 15 23 42.9 33.3 84.0 0.4 1.5 1.9 4.2 1.1 1.2 1.9 0.3 14.2 2021-22 NYK 26 25 44.5 40.2 96.8 0.8 2.2 3.0 4.0 0.6 0.9 1.5 0.5 12.0 2022-23 NYK 27 13 38.4 30.2 91.7 0.3 1.2 1.5 1.7 0.7 0.3 0.8 0.2 5.6 Total 699 31 45.6 31.5 83.1 0.8 2.5 3.3 5.3 1.2 0.8 2.5 0.3 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.