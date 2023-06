Le suspense n’a pas vraiment été au rendez-vous pour ce premier match de la finale de Betclic Elite entre Monaco et Boulogne-Levallois. Les Monégasques ont en effet très rapidement pris la mesure de Victor Wembanyama et de ses coéquipiers. Après une bonne entame (23-15), il y a notamment eu un cinglant 29-6 sur l’intégralité du deuxième quart-temps, avec un 3-points de Mike James (12 points, 8 passes décisives) au buzzer pour boucler la démonstration des hommes de Sasa Obradovic (52-21)…

Les joueurs du Rocher ont maintenu la pression au retour des vestiaires en y mettant la manière pour anéantir rapidement tout espoir des Mets 92 et s’imposer sans trembler, 87-64. La démonstration aura été collective puisque derrière Alpha Diallo et ses 14 points, six joueurs ont scoré 7 points et plus côté monégasque.

Du côté de Boulogne-Levallois, seul Armel Traoré a surnagé (15 points, 6 rebonds). Peu trouvé et pas dans le rythme, Victor Wembanyama a pour sa part compilé 8 points (3/8), 7 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres tandis que Bilal Coulibaly a inscrit 7 points. Le deuxième match de la finale aura lieu ce lundi, toujours à Monaco (20h30).

