À mesure que la Draft approche (22 juin), les « workouts » se multiplient avec les franchises partout dans le pays, et notamment les « workouts » individuels pour les joueurs largement pressentis dans le Top 10.

C’est bien sûr le cas des Pacers, détenteurs du 7e choix. Ce mercredi, Jarace Walker et Taylor Hendricks, projetés dans le Top 10, étaient donc au centre d’entrainement du club pour réaliser chacun un workout « individuel » à quelques heures d’intervalle, sous les yeux de Rick Carlisle et Tyrese Haliburton, entre autres.

Tous les deux « freshman » cette saison, à Houston pour le premier et UCF (University of Central Florida) pour le second, Jarace Walker et Taylor Hendricks sont assez unanimement considérés comme les deux options les plus évidentes pour Indiana en #7, sous réserve qu’ils soient encore disponibles, évidemment.

Pourquoi ? Car les Pacers ont urgemment besoin de se renforcer en défense durant l’intersaison, et les deux ailiers sont justement dotés d’un très bon potentiel défensif. Sur ce poste 3/4 sur lequel personne ne s’est vraiment imposé chez les Pacers cette saison, ils pourraient alors contribuer d’entrée, dès leur campagne « rookie », et ainsi soulager Myles Turner, bien trop seul à se démener dans le domaine défensif, où il doit compenser beaucoup d’erreurs.

« J’ai le sentiment que les Pacers, qu’ils me choisissent moi ou Jarace [Walker], ne peuvent pas se tromper », a déclaré Taylor Hendricks aux journalistes locaux après son « workout ». « J’ai hâte de voir où nous atterrirons. »

Par ailleurs, notons aussi que l’arrière/ailier français Sidy Cissoko est aussi présent au centre d’entrainement des Pacers ce jeudi, mais pour un « workout » collectif, avec notamment Jalen Wilson, champion NCAA avec Kansas en 2022, et Markquis Nowell, vedette de la dernière « March Madness » avec Kansas State.