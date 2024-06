Georges Niang enthousiasmé par l’arrivée de Nick Nurse aux Sixers

S’il y a bien un joueur qui est ravi de voir Nick Nurse prendre les commandes des Sixers à partir de la saison prochaine, c’est Georges Niang. Le shooteur a affiché son enthousiasme concernant l’ancien entraîneur de Toronto.

« C’est un savant du basket, il sait comment dessiner des systèmes après les temps-morts, diriger une attaquer, mettre en place une défense », liste le joueur pour ESPN. « Il a fait un remarquable travail à Toronto où ses équipes étaient toujours compliquées à jouer. Même si c’est malheureux de voir Doc Rivers partir, je suis heureux qu’il soit nommé. »

Sauf que Geroges Niang n’est pas encore certain de faire partir de l’aventure avec le coach et les Sixers puisqu’il est libre cet été. Néanmoins, de tels éloges pour Nick Nurse confirment qu’il veut rester.

« Je ne sais pas ce qu’il va se passer cet été. J’adore être à Philadelphie, j’aime cette franchise. Je serai impatient de jouer pour Nurse si l’occasion se présente. »

Le joueur, qui aura 30 ans le 17 juin, sort d’une saison à 8.2 points de moyenne à 40% de réussite à 3-pts en 20 minutes, toujours en sortie de banc. Que cherche-t-il pour la suite de sa carrière ?

« Rejoindre une équipe où je continue d’être apprécié, qui croit en moi et que je peux aider. Où je peux continuer de progresser aussi, dans un rôle qui mène à des victoires. Il faut aller dans un endroit où on est considéré, où on apprécie de travailler car, si les gens pensent que 82 matches ça passe vite, la saison est au contraire terriblement longue. Je veux être dans un environnement que j’aime et où je peux gagner » conclut-il.

Georges Niang Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 IND 23 4 25.0 8.3 100.0 0.1 0.7 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.9 2017-18 UTH 9 4 36.4 0.0 50.0 0.3 0.7 1.0 0.3 0.1 0.2 0.3 0.0 1.0 2018-19 UTH 59 9 47.5 41.0 83.3 0.2 1.3 1.5 0.6 1.0 0.2 0.4 0.1 4.0 2019-20 UTH 66 14 43.8 40.0 83.3 0.2 1.7 1.9 0.7 1.1 0.3 0.5 0.1 5.9 2020-21 UTH 72 16 43.7 42.5 95.7 0.4 2.1 2.4 0.8 1.6 0.4 0.7 0.1 6.9 2021-22 PHL 76 23 43.7 40.3 88.1 0.3 2.3 2.7 1.3 2.5 0.4 0.8 0.2 9.2 2022-23 PHL 78 19 44.2 40.1 86.7 0.2 2.1 2.4 1.0 1.9 0.4 0.7 0.2 8.2 2023-24 CLE 82 22 44.9 37.6 85.0 0.3 3.1 3.4 1.2 2.3 0.4 0.9 0.2 9.4 Total 465 17 44.1 39.7 86.6 0.3 2.1 2.3 0.9 1.7 0.3 0.6 0.1 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.