Discipline, discipline, discipline… Le mot d’ordre de Mike Malone pour le Game 3 est clair

« Discipline » ou « discipliné » : Mike Malone a employé ces termes à près d’une dizaine de reprises lors de sa conférence de presse, en amont du Game 3 à Miami la nuit prochaine. Ses joueurs eux-mêmes en ont fait autant à l’issue de la deuxième manche perdue à domicile.

« Je leur ai demandé après le match : ‘Pourquoi avons-nous perdu ce soir ?’ Ils m’ont répondu que nous n’avions pas joué assez dur. Ils m’ont dit que nous n’étions pas assez disciplinés », rapporte le technicien, qui réclame donc à ses joueurs de corriger le tir en la matière et de jouer avec « beaucoup plus d’urgence ».

Interrogé sur la petite sortie de Michael Porter Jr. (5 points à 2/8 aux tirs), le coach assure que la clé pour l’ailier et les autres est de « communiquer, d’être discipliné. Cela commence par la défense. Si on défend et prend des rebonds, on peut courir. Dans le deuxième match, on a marqué 18 points en contre-attaque : 16 en première mi-temps et 13 dans le deuxième quart-temps. »

Les quatrièmes quart-temps en revanche ont été beaucoup moins bien abordés par ses joueurs : le Heat y a inscrit 30, puis 36 points. « Ce que je sais de notre groupe, c’est que depuis des années, nous gérons très bien l’adversité. Je n’ai aucun doute sur le fait que demain soir (ce soir), nous serons une équipe beaucoup plus disciplinée et dans l’urgence pendant 48 minutes. »

Pour y arriver, Mike Malone a montré pas moins de « 17 » séquences à ses joueurs, lors de la session vidéo, où il était question de suivi du plan de jeu. « 17 séquences qui coûtent plus de 40 points dans le Game 2. Pour moi, c’est stupéfiant », qualifie ainsi le coach qui place la notion de communication au cœur du problème.

« On a beaucoup trop d’exemples de joueurs qui n’étaient pas sur la même longueur d’onde »

« J’ai appris un dicton il y a longtemps : la communication, c’est la concentration. Pour communiquer, je dois savoir quoi dire. Si je ne suis pas concentré, je ne sais pas quoi dire. On a beaucoup trop d’exemples, pour un match des finales NBA, de joueurs qui n’étaient pas sur la même longueur d’onde à cause d’un manque de communication », déplore-t-il, en saluant toutefois la qualité de la circulation du ballon côté Heat.

Ces erreurs ont été particulièrement flagrantes à l’entame du quatrième quart-temps du dernier match où les locaux ont encaissé un 15-2. Sur deux actions consécutives, on a par exemple vu Christian Braun et Bruce Brown ne pas s’entendre sur de simples « curl » de Duncan Robinson après un écran de Gabe Vincent. Ce dernier a ainsi profité d’un tir ouvert à 3-points quand l’autre a pu filer au cercle.

« Encore une fois, manque de communication et de discipline. On encaisse un 15-2 et on doit faire revenir Nikola. Ce n’est plus le même match. On veut jouer vite, ils veulent jouer lentement. Quand on ne fait pas de stops en défense, avantage Miami Heat parce qu’ils ont leur zone presse 2-2-1 derrière. Et comme je l’ai déjà dit, on joue beaucoup trop lentement pour essayer de l’attaquer, ce qui nous oblige à nous retrouver dans des situations de fin de possession », juge ainsi Mike Malone.

Ce dernier conclut : « Beaucoup de nos joueurs ont participé à de gros matches, donc je ne pense pas que ce soit dû au fait que nos joueurs soient trop tendus. C’est lié au fait de ne pas adhérer à la discipline requise. »