Giannis Antetokounmpo au pays de Candy…

L’anecdote, qui date d’il y a cinq ans, avait été racontée par Syra Sylla, ancienne journaliste de Basket USA, décrivant la colère de Ray Allen lorsqu’il avait vu bonbons et autres produits blindés de sucre vendus lors de sa première visite à la Hoops Factory à Paris. Pour cause, les bonbons et autres « cochonneries » salées ou sucrées ne font pas bon ménage avec la pratique du sport professionnel.

Passé en mode « businessman » depuis la fin prématurée de sa saison suite à la défaite des Bucks en playoffs, avec notamment la récente création de la structure « Ante, Inc. », Giannis Antetokounmpo ne partage visiblement pas ce point de vue puisqu’il est devenu actionnaire majoritaire de la société « Candy Funhouse » en compagnie de sa famille. L’entreprise canadienne est implantée dans la distribution d’une large gamme de bonbons en ligne, des plus anciens aux dernières nouveautés, et se démarque par la création de boîtes de bonbons personnalisés.

Le « business » des bonbons

Déjà aperçu avec des bonbons en main au bord du terrain lorsqu’il ne joue pas, le « Greek Freak » a officialisé la nouvelle à travers une vidéo YouTube où il se retrouve à faire la promotion de ses friandises préférées auprès d’une cible majoritairement mineure, le tout dans un contexte d’obésité croissante aux États-Unis.

« Peu importe comment vous êtes, les bonbons procurent de la joie », s’est-il toutefois défendu. « Je suis très enthousiaste à l’idée de donner de la joie à de nombreuses personnes dans le monde entier. Évidemment, j’espère donner de la joie aux gens avec ce que je fais sur le terrain, mais c’est tellement excitant de faire des choses en dehors du terrain et d’apporter de la joie aux gens ».

Un drôle de « move » de la part de Giannis Antetokounmpo qui est malgré tout loin d’être un pionnier en la matière.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.3 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.1 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.1 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.2 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 Total 792 33 54.5 28.6 70.2 1.8 7.9 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.2 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.