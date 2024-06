Comme l’arrière Jordan Hawkins, son compère du « backcourt » chez les UConn Huskies cette saison, Andre Jackson Jr. s’embarque pour la Draft 2023 après avoir remporté le titre NCAA en avril.

Engagé dans la Draft après la quête du titre tout en conservant son éligibilité universitaire pour la saison prochaine, le natif de l’Etat de New York a obtenu des certitudes durant le Draft Combine de Chicago, où il a multiplié les « workouts » individuels, avec Atlanta, Boston, Brooklyn, Indiana et Portland notamment, selon ESPN.

Meneur de jeu en NCAA sans être pour autant un naturel du poste, Andre Jackson Jr. (1m98, 95kg) est un « glue guy » par excellence, un « playmaker » aussi bien offensif que défensif, capable de tout faire à un volume relativement élevé. La saison passée, il tournait en moyenne à 6.7 points, 6.2 rebonds, 4.7 passes (et même 6.8 passes durant le « run » de UConn en « March Madness ») et 1.1 interception. À 21 ans, après trois saisons universitaires, il est donc prêt à passer pro, et sera un contributeur solide dès la rentrée.

Assuré d’être drafté, il devrait être choisi entre la 20e position et la fin du premier tour, zone dans laquelle des équipes du haut de tableau seront ravies de miser sur son profil « all-around » et expérimenté.