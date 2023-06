Face à la zone du Heat, les Nuggets ne paniqueront pas

« Peut-être que je vais perdre dix ballons. Peut-être que je vais marquer (seulement) dix points. » Lorsqu’on l’interroge sur les effets potentiels d’une défense de zone sur lui, Nikola Jokic rétorque avec une pointe d’ironie. « Je ne sais pas comment ça va m’affecter. On verra demain. Plus de passes décisives (peut-être) », suggère encore le pivot des Nuggets.

La question est d’actualité car Denver s’apprête à batailler en finale NBA avec une formation du Heat qui a beaucoup utilisé ce type de défense lors du tour précédent, face aux Celtics. « Je crois qu’ils utilisent la zone plus souvent que n’importe qui d’autre. Leur zone et la pression qu’ils exercent ont été déterminantes dans la dernière série contre Boston, ça a posé des problèmes à Boston », remarque à juste titre Mike Malone.

Ses Nuggets vont-ils connaître les mêmes difficultés ? « On a vu de la zone toute l’année. Je crois qu’on a l’une des attaques les plus efficaces. À l’heure actuelle, dans ces playoffs, notre efficacité est peut-être la meilleure pour une équipe qui participe aux finales (ndlr : n°1 avec près de 120 points de moyenne sur 100 possessions). Nous sommes prêts », affirme le coach du Colorado.

Ce dernier considère que beaucoup d’équipes « paniquent » face à une telle défense, « au lieu de jouer le jeu, de mettre la balle au milieu de la zone, d’utiliser la pénétration en dribble pour faire plier la zone ». Des principes simples qui induisent que les deux principaux porteurs de balle de l’équipe, Nikola Jokic et Jamal Murray, doivent fixer pour libérer les autres. Et non pas se contenter de rester en périphérie.

Aller au bout des systèmes

« L’autre chose dont on parle est que si on appelle un système et qu’ils sont en zone, jouons le système. On n’est pas à l’université. Bam Adebayo ne peut pas rester dans la raquette. Il faut qu’il bouge à un moment ou à un autre », poursuit Mike Malone en référence aux trois secondes défensives que le pivot adverse doit respecter en ne restant pas immobile en cœur de raquette pour protéger le cercle.

« La dernière chose que je dirais à ce sujet, c’est que la meilleure attaque de zone est votre défense. Si on fait des stops et qu’on prend les rebonds, il est très difficile pour une équipe de revenir à une zone 2-3 pour nous faire perdre le rythme », ajoute Mike Malone, dont l’équipe marque six points de plus que le Heat en transition.

Le coach des Nuggets n’oubliera pas non plus qu’il dispose dans ses rangs d’une arme de plus par rapport aux Celtics : un créateur de génie en la personne de Nikola Jokic, qui n’est autre que le meilleur passeur de ces playoffs avec un peu plus de 10 passes par rencontre. Et qui peut fixer la zone poste haut ou poste bas.

« On a clairement pas vu ce genre de zone parce qu’ils changent de zone et qu’ils perturbent vraiment, vraiment le jeu en leur faveur. On doit juste être concentrés et solides dans ce qu’on fait parce que c’est pour ça qu’ils sont bons, qu’ils gagnent et qu’ils sont en finale. Ils brouillent le jeu à leur manière, et ils le font très bien », termine le Serbe qui attend donc de voir lorsque le cas se présentera.