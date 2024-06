La Jordan Westbrook One Take 4 passe au vert

Déjà officiellement disponible en six coloris en France (au prix de 99,99 euros), la Jordan Westbrook One Take 4 va bénéficier d’une nouvelle série de coloris dont cette version en gris et vert.

On retrouve différents tons de vert, avec du Volt sur les accroches des lacets, le col, le contour de la languette et la tirette, un autre vert plus foncé sur le « Jumpman » présent sur l’empeigne, et un vert plus clair pour orner la semelle extérieure. La tige et la semelle intermédiaire en gris complètent l’ensemble.

Le coloris de cette Jordan Westbrook One Take 4 n’a pas encore de date de sortie.

(Via SneakerNews)

