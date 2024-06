Draft 2023 | Anthony Black s’imagine déjà chez les Wizards

Si on se fie aux besoins liés à la construction de leur effectif tel qu’il est, les Wizards devraient chercher à se renforcer sur le « backcourt » à la Draft, et plus particulièrement sur le poste de meneur.

Avec les seuls Monte Morris et Delon Wright sous contrat pour la saison prochaine (s’ils ne sont pas transférés, évidemment), le club de la capitale américaine est effectivement un peu juste sur ce poste important, d’autant que les deux vétérans entreront à la rentrée dans leur dernière année de contrat, avant d’être libres à l’été 2024.

La quête d’un successeur pourrait donc être une priorité à Washington le 22 juin, et un profil fait sens : celui d’Anthony Black. Attendu dans le Top 10, avec des qualités déjà très développées en « playmaking » et en défense, et plus largement un profil « all-around », le meneur « freshman » à Arkansas cette saison (12.8 points, 5.1 rebonds et 3.9 passes) est en tout cas de cet avis, alors qu’il pourrait être disponible à la 8e place.

« C’est une équipe sympa. Ils ont des bons attaquants. Je ne sais pas quelle est leur approche, mais de mon point de vue je pense qu’ils ont besoin d’un meneur », a-t-il en effet déclaré à ce sujet au Draft Combine. « J’ai le sentiment que je leur suis complémentaire, et que je pourrais avoir un impact dès le début. »

Grand (2m01), cérébral et « all-around », Anthony Black correspond en tout cas à la description dressée par Wes Unseld Jr. en ce qui concerne le profil du joueur recherché par les Wizards dans cette Draft 2023.

« Si on peut recruter un autre joueur avec une bonne taille, des qualités athlétiques et une capacité à créer mais aussi à défendre sur plusieurs postes, c’est l’idéal », avait ainsi détaillé le coach de Washington la semaine dernière. « C’est ce que souhaite n’importe quel coach, à vrai dire. Et je pense qu’il y plusieurs joueurs qui répondent à ces critères, autour du 8e choix. »

Dans notre Mock Draft 1.0, Anthony Black est en tout cas le choix logique des Wizards en 8e position.