Ancien joueur des Grizzlies et des Celtics, Tony Allen a plaidé coupable dans une affaire de fraude à l’assurance santé destinée aux anciens basketteurs NBA et risque jusqu’à deux ans de prison. L’affaire implique 18 anciens joueurs NBA, dont plusieurs ont déjà plaidé coupable.

Le « plan » mis en œuvre de 2017 à 2020 visait le « NBA Players Health and Benefits plan », qui offre une couverture santé aux joueurs NBA et à leurs familles. L’escroquerie s’élèverait à 4 millions de dollars.

Les documents judiciaires montrent que Tony Allen a demandé le remboursement de 265 000 dollars pour des soins chiropratiques et de 155 075 dollars pour des soins dentaires. Lui et les autres retraités de la ligue (Terrence Williams, Alan Anderson, Shannon Brown, Will Bynum, Glen Davis, Chris Douglas-Roberts, Melvin Ely, Jamario Moon, Darius Miles, Milton Palacio, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Sebastian Telfair, CJ Watson, Antoine Wright et Tony Wroten) auraient ainsi fourni de fausses ordonnances et des faux documents pour se faire rembourser des soins médicaux qui n’avaient en fait jamais été prodigués.

L’ancien Grizzly avait d’abord plaidé non coupable, étant libéré contre une caution de 500 000 dollars en 2021.

Étant donné qu’il a cette fois plaidé coupable, et qu’il a déjà remboursé l’argent, il devrait pouvoir éviter la case prison. Néanmoins, il devra patienter jusqu’au 8 août prochain, date du verdict, pour en être certain. Sa femme, également impliquée dans l’affaire, a aussi plaidé coupable.

De quoi permettre à Tony Allen d’enfin voir son maillot rejoindre le plafond du FedExForum, alors que la cérémonie, annoncée depuis des années, a été repoussée en attendant la fin de ce processus judiciaire ?