Nicolas Batum ne veut pas voir partir Tyronn Lue

La fin de saison a été dure à avaler pour les Clippers, sortis en cinq manches face aux Suns au premier tour des playoffs après avoir perdu Paul George en fin de saison régulière puis Kawhi Leonard lors du Game 2 de la série. Pour le coup, difficile de parler d’échec dans ces conditions, mais sur le papier, ça reste une nouvelle saison ratée.

Dans le podcast « This League, Uncut », Nicolas Batum a dressé le bilan de cet exercice 2022/23 au cours duquel les Clippers n’auront malgré tout jamais lâché, même face à Phoenix.

« C’est dur, parce qu’on avait de grandes attentes, de grands objectifs, avec le retour de Kawhi, PG. On a fait quelques moves à la « trade deadline ». On a vu le roster qu’on avait, et on savait qu’on pouvait être bons, et on l’a été sur certains matchs », a-t-il confié, avant d’évoquer les blessures successives des deux leaders des Clippers. « On a quand même continué de se battre. C’est ce qui est beau avec Tyronn Lue, parce qu’il va nous donner cette détermination quoi qu’il arrive, peu importe qui est sur le terrain. Et Russell Westbrook a été super pour nous (…). On a essayé de survivre, mais les Suns sont une bonne équipe, ils ont déroulé. Devin Booker a été incroyable, Kevin Durant a été KD. Ça a été dur parce qu’on a perdu en cinq matchs, mais ça a été des matchs serrés pratiquement à chaque fois. À part le Game 4 je crois, ce n’était que des matchs indécis, à chaque fois ».

« On sait ce que représente Tyronn Lue pour nous »

Dans la même lignée que la volonté affichée par son président Lawrence Frank dès la fin de la saison, Nicolas Batum a émis le souhait de voir Kawhi Leonard et Paul George, sous contrat en 2023/24, poursuivre l’aventure. « On espère qu’on retrouvera ces deux gars, parce qu’on sait qu’on peut le faire. On va s’occuper de ce qu’il faut afin d’être prêt pour la saison prochaine », a-t-il ajouté.

Alors que la pression d’une nouvelle saison en demi-teinte aurait pu rapprocher Tyronn Lue de la porte, Nicolas Batum a également tenu à apporter son soutien à son coach, ce dernier faisant par ailleurs l’objet de rumeurs l’envoyant notamment à Phoenix.

« On sait ce que représente Tyronn Lue pour nous. J’insiste, j’adore ce coach. Il a sauvé ma carrière l’an dernier. On a besoin de lui, on veut qu’il n’aille nulle part ailleurs. On le respecte, on le veut, on l’aime. Quand j’ai vu les équipes qui le voulaient, je me suis dit que ça montrait qui il était, quel genre de coach. Un grand coach. Et c’est pour ça que je veux qu’il reste ! Je ne le vois pas à Phoenix ou Milwaukee ».

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 60 26 45.3 39.5 71.4 1.2 3.0 4.1 2.1 1.8 0.8 0.7 0.6 5.3 2023-24 * PHL 57 26 45.6 39.9 71.4 1.2 3.0 4.2 2.2 1.8 0.8 0.7 0.6 5.5 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 Total 1053 30 43.7 36.6 83.2 1.0 4.0 5.0 3.3 1.8 0.9 1.6 0.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.