À un mois de la Draft, Emoni Bates se confie sur sa thérapie

Considéré comme l’un des meilleures lycéens de sa génération, Emoni Bates a vite explosé en vol avec un passage sans saveur à Memphis pour sa première saison à l’université de Memphis. Au point de demander son transfert, et d’opter pour une petite université : Eastern Michigan.

En 30 matchs cette saison, le joueur de 19 ans a tourné en moyenne à 19.2 points et 5.8 rebonds à 40.5% au tir. On est bien loin des attentes placées en lui, au point que sa cote le place au second tour de la Draft. La NBA est encore loin, et sa priorité à court terme est de changer l’image que le grand public à de lui.

« Les gens pensent que je suis un gars tout excité, parce que quand je joue au basket, je parle beaucoup … » explique Emoni Bates. « Mais ils imaginent que mon comportement sur le terrain est le même en dehors des terrains. J’essaie donc de montrer aux gens l’autre facette d’Emoni, en dehors du basket, parce que les gens n’ont pas vraiment l’occasion de la voir ».

Il a consulté un thérapeute

Ce qui n’arrange pas son image, c’est que son nom est apparu dans la colonne Faits divers. En septembre dernier, après un contrôle routier, il avait été inculpé pour port d’arme dissimulé et falsification du numéro de série de l’arme. Il avait été dans la foulée suspendu par sa fac’ de toutes activités sportives et scolaires. Mais, grâce à un accord négocié par son avocat avec la justice, toutes les charges avaient été abandonnées, et il a pu réintégrer son équipe.

Un tourbillon négatif sur la plan sportif et extra-sportif qui a mis un coup derrière la tête du joueur, mais l’intéressé a décidé de se prendre en main en consultant un psy.

« La thérapie m’aide beaucoup » raconte le joueur. « Parler à mon thérapeute, vous savez, me permet de surmonter beaucoup d’obstacles. Je pense que c’est la raison pour laquelle je suis aussi stable aujourd’hui. Je suis capable de me détacher de certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon esprit. Avec la thérapie, on peut parler à quelqu’un et c’est confidentiel. Cela ne va pas s’ébruiter. C’est une chance pour moi, c’est clair ».