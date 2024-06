Première chaussure signature d’Andrew Wiggins, la AW1 débarque en France !

Auteur d’une campagne de playoffs remarquable où il a contribué au succès des Warriors la saison dernière, Andrew Wiggins s’est vu attribuer une belle marque de reconnaissance de la part de Peak, qui a sorti la AW 1, première chaussure signature à l’effigie de l’ailier de Golden State.

Sorti en décembre dernier aux Etats-Unis, le modèle est désormais disponible en France en quatre coloris, l’occasion de jeter à nouveau un œil sur sa composition, à commencer par la partie arrière de la semelle intermédiaire rembourrée en mousse Taichi, l’une des plus souples et confortables du marché. La semelle extérieure se démarque par ses motifs en clin d’œil à l’ailier des Warriors, entre sa nationalité canadienne, un « 1 » pour son premier choix de Draft, ainsi qu’un R et une étoile pour son titre de rookie de l’année et sa participation au All-Star Game 2022.

La tige en mesh aérée en mesh TPU est complétée d’un film thermofusible sur l’avant du pied et d’une base également renforcée en TPU. Le logo sous forme de la triangle de la marque Peak est bien visible sur l’empeigne et l’avant du pied. Celui du joueur est présent au niveau de la languette.

Le modèle est vendu à 160 euros sur le site officiel de Peak France, avec quatre coloris disponibles, dont un blanc en version « Top ».

