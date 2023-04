Zach Collins sera le pivot titulaire des Spurs la saison prochaine

Faut-il y voir un signe que Gregg Popovich continuera sur le banc des Spurs la saison prochaine ? Toujours est-il que le futur Hall of Famer a tenu à annoncer que Zach Collins serait le pivot titulaire de la franchise texane en 2023/24.

« Il a fait ce qu’il a fallait pour. Il sera le gars qui démarrera pour nous au poste 5. »

Un rôle auquel Zach Collins est habitué à San Antonio, puisqu’il l’occupe depuis la « trade deadline » et le départ de Jakob Poeltl vers Toronto. Affichant pas moins de 16.5 points, 8.0 rebonds, 3.8 passes, 1.1 interception et 1.1 contre de moyenne, le tout en 29 minutes de jeu, à 49% au shoot (dont 39% à 3-points) et 80% aux lancers-francs.

De quoi convaincre Gregg Popovich de lui confier une nouvelle fois sa place de pivot titulaire des Spurs, même si un certain Victor Wembanyama venait à débarquer dans le Texas, car le Français serait vraisemblablement décaler au poste 4 pour le début de sa carrière.

« Il a ajouté le tir à 3-points à son jeu, il est mieux équilibré au poste et il propose une bonne défense. Le fait qu’il puisse shooter et qu’il ait gagné en confiance à ce niveau le rend vraiment beaucoup plus dangereux », poursuivait le coach le plus victorieux de l’histoire, au sujet de son intérieur de 25 ans.

En espérant l’associer à Wembanyama ?

Appelé à toucher 7.7 millions de dollars en 2023/24, avant d’être « free agent » dans un an, le fragile Zach Collins sortait de deux années quasiment blanches à Portland, quand il a atterri à San Antonio. Désormais, il semble avoir enfin trouvé sa place en NBA, sous les ordres de Gregg Popovich, et dans le vestiaire des Spurs, il semble également faire l’unanimité.

« Il est vraiment, vraiment bon depuis le poste haut », l’encensait récemment son coéquipier, Keita Bates-Diop, séduit par ses qualités à la création. « Il connaît les bons angles de passe, il sait comment diriger les autres. »

Une belle revanche, donc, pour le 10e choix de la Draft 2017, qui a su profiter des opportunités qui lui ont été présentées à San Antonio pour s’assurer une place au sein de la franchise aux cinq titres NBA. Ne reste désormais plus qu’à déterminer quel autre ailier-fort ou pivot accompagnera Zach Collins, Jeremy Sochan, Khem Birch et Charles Bassey dans l’effectif texan.

Zach Collins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 POR 66 16 39.8 31.0 64.3 0.7 2.7 3.4 0.8 2.0 0.3 0.9 0.5 4.4 2018-19 POR 77 18 47.3 33.1 74.6 1.4 2.8 4.2 0.9 2.3 0.3 1.0 0.9 6.7 2019-20 POR 11 26 47.1 36.8 75.0 2.3 4.0 6.3 1.5 3.3 0.5 1.3 0.5 7.0 2021-22 SAN 28 18 49.0 34.1 80.0 1.6 3.8 5.5 2.2 2.4 0.5 1.6 0.8 7.8 2022-23 SAN 63 23 51.8 37.4 76.1 1.8 4.5 6.4 2.9 3.2 0.6 2.1 0.8 11.6 Total 245 19 47.7 34.2 74.9 1.4 3.4 4.8 1.6 2.5 0.4 1.3 0.7 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.