Killian Hayes : un record personnel pour éviter un triste record de franchise

Eh oui, les Pistons ont remporté un match ! Ces dernières semaines, et sans que ce soit vraiment nécessaire, Detroit avait définitivement sorti le tank avec 21 défaites sur les 22 derniers matchs. Mais, vendredi soir, sur le parquet d’Indiana, les joueurs de Dwane Casey ont de nouveau goûté à la victoire (122-115). Si Jaden Ivey a terminé avec 29 points, un autre joueur s’est démarqué côté Pistons : Killian Hayes. Le Français, qui était complètement passé au travers de son dernier match a réagi, et avec la manière. Face aux Pacers, il signe un nouveau record en carrière au scoring avec 28 points ! On peut y ajouter ses 6 passes décisives, 4 rebonds et 4 interceptions pour compléter sa meilleure performance dans la Grande Ligue.

« Je suis très heureux pour lui, il a été en difficulté lors du dernier match, mais ce soir il s’est fait plaisir » a apprécié Dwane Casey. « Il s’est battu des deux côtés du terrain, il a relevé le défi de défendre un peu sur Mathurin, il a bien utilisé son physique. Je suis vraiment heureux pour lui, et de la façon avec laquelle il a joué ce soir ».

Killian Hayes signe sa meilleure saison en carrière

Avec cette victoire, les Pistons mettent fin à une série de 11 défaites consécutives, et remportent seulement leur deuxième succès depuis le All-Star Break, à chaque fois face aux Pacers. Ce succès permet à Detroit de porter son bilan à 17 victoires pour 64 défaites, et donc d’éviter d’égaler le pire bilan de l’histoire de la franchise (16v-66d) datant de la saison 1979/1980.

« Il nous restait seulement 2 matchs, il fallait rentrer fort dans la rencontre, en jouant avec la même mentalité. Ça fait du bien de goûter de nouveau à la victoire » a déclaré Killian Hayes. « Maintenant, il nous reste plus qu’un match donc on se concentre sur la saison prochaine en finissant celle-ci sur une bonne note. Comme le coach l’a dit, il donnera ses consignes jusqu’à la dernière minute du dernier match de la saison. Chaque soir, il faut se battre, jouer dur, puis cet été nous savons tous que nous devrons travailler pour progresser et faire mieux en vue de la saison prochaine ».

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 74 28 37.3 27.3 80.4 0.3 2.5 2.8 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 9.9 Total 166 27 37.3 27.1 79.3 0.4 2.5 2.9 5.3 2.7 1.2 2.2 0.4 8.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.