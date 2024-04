Brooklyn décroche son billet pour les playoffs !

Entre une équipe en mission et un autre déjà à moitié en vacances, la balance n’a pas tardé à pencher en faveur de Brooklyn, qui a fait le nécessaire à domicile pour s’offrir le Magic. Les Floridiens auront tenu un quart-temps, notamment grâce aux passages de Markelle Fultz et Kevon Harris au scoring pour répondre aux assauts du bondissant Nic Claxton et des snipers Royce O’Neale et Joe Harris (27-23).

Dès le début du deuxième acte, le 15-2 infligé par Brooklyn a déjà placé Orlando dans l’embarras, comme sur le 3+1 de Seth Curry ou le dunk de Cameron Johsnon (42-25). Dès lors, les Nets ont eu à gérer l’écart et l’ont fait avec application.

Mikal Bridges et Seth Curry ont apporté leur pierre à l’édifice derrière l’arc au même titre que Nic Claxton sur deux dunks pour permettre aux locaux de passer la mi-temps au chaud (58-39). Spencer Dinwiddie à la passe et Mikal Bridges au scoring ont assuré au retour des vestiaires. Et même lorsqu’Orlando a passé un 8-0 pour finir la période, Brooklyn a répondu par un 3-points au buzzer du troisième quart-temps signé Royce O’Neale (78-62).

La rencontre a regagné en intérêt lorsque, comme souvent, Orlando a tenté un run pour revenir dans le match en attaquant le dernier acte par un 13-7 marqué par les 3-points de Cole Anthony, Chuma Okeke et Admiral Schofield (85-75).

C’est alors Cameron Johnson, bien servi par Spencer Dinwiddie, qui a relancé la machine avec un dunk, suivi du 2+1 de Mikal Bridges. Cette fois, Orlando a lâché l’affaire et Brooklyn a pu savourer sa victoire synonyme de qualification directe pour les playoffs (101-84).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Nets ont fait le boulot. Après les départs de Kyrie Irving et Kevin Durant début février, Brooklyn s’était donné pour mission de conserver sa place dans le top 6. La bataille aura été rude mais l’objectif est atteint avec cette 45e victoire en poche. Les hommes de Jacque Vaughn auront l’opportunité de se frotter aux Sixers au meilleur des sept manches, sans pression, mais avec beaucoup d’envie.

– Orlando déjà en vacances. Au-delà des absences notables de Paolo Banchero, Wendell Carter Jr, Gary Harris et Moritz Wagner, le Magic n’a pas vraiment brillé par l’opposition proposée cette nuit avec des pourcentages d’adresse au tir assez horribles (35.6% dont 18.4% à 3-points) et un total de 21 ballons perdus. Si bien qu’après trois quart-temps, les Floridiens n’avaient inscrit que 62 points, soit le plus petit total encaissé par Brooklyn cette saison. Encore un petit effort ce dimanche avant les vacances.

TOPS/FLOPS

✅ Nic Claxton. Le pivot des Nets n’est pas le plus talentueux mais son agressivité a été récompensée par un très beau double-double à 14 points (6/9 au tir) et 15 rebonds. Que le Magic en prenne de la graine

✅⛔ La paire Dinwiddie-Bridges. Les deux leaders des Nets ont connu une soirée très compliquée au scoring mais ont su trouver le moyen d’avoir de l’influence dans le jeu. Spencer Dinwiddie a ainsi délivré 14 passes décisives pour compenser son 2/11 au tir, tandis que Mikal Bridges est resté agressif jusqu’au bout et a répondu présent dans les moments importants, se voyant même gratifié de quelques « MVP » lors de son dernier passage au lancer-franc.

⛔ Bol Bol. Difficile de tirer sur l’ambulance tant le Magic a été timoré cette nuit. Ces matchs sont toujours des occasions à saisir pour les joueurs en quête d’exposition en particulier. Et sur ces deux derniers matchs, Bol Bol aurait pu faire beaucoup mieux. Malgré ses 3 contres, il n’a que trop peu pesé globalement, comme en témoigne son triste 1/9 au tir en 18 minutes.

LA SUITE

Brooklyn (45-36) : les Nets termineront la saison régulière par la réception des Sixers, leur futur adversaire au premier tour des playoffs (01h00).

Orlando (34-47) : fin de saison à Chicago pour le Magic ce dimanche (19h).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.