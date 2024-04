34,4%. Tel était le pourcentage de réussite à 3-points cette saison de Jayson Tatum en amont du déplacement des Celtics à Milwaukee. Soit son plus faible taux en carrière alors qu’il n’a jamais autant utilisé cette arme (plus de 9 tentatives par rencontre). Ce pourcentage est reparti à la hausse – 35% ce matin – après son festival de la nuit.

Auteur d’un « spin move » devant Jrue Holiday, puis d’une hésitation sur le dribble qui a figé Khris Middleton en transition, le joueur des Celtics a démarré sa rencontre en attaquant le cercle. Mais un premier missile à 3-points, en fin de premier quart-temps, va lui permettre de changer de registre.

Dans les minutes suivantes, il a mis dans le vent à deux reprises Giannis Antetokounmpo, grâce à ses dribbles, pour sanctionner à nouveau les Bucks de loin. Auteur d’un troisième panier primé dans ce second quart-temps, il a enchaîné deux autres « stepback » face à Brook Lopez puis Joe Ingles, et deux autres tirs en « catch-and-shoot ».

Bilan de son opération destruction : 40 points et 8 rebonds, à 12/18 aux tirs, dont un exceptionnel 8/10 derrière l’arc. Jamais en carrière Jayson Tatum n’avait shooté à 80% de réussite avec un tel volume de tirs !

« On doit mettre ça derrière nous et venir avec la même énergie demain. On ne peut pas la laisser fluctuer d’un adversaire à l’autre »

« Ce soir, on a été adroits, ils ne l’ont pas été. Si on les joue à nouveau en playoffs, cela ne se passera sans doute pas comme ça, ils ont raté beaucoup de tirs ouverts », remarque-t-il en conférence de presse.

Le leader de Boston parle d’une « bonne victoire à l’extérieur », qui survient deux jours après une déconvenue sur le parquet des modestes Wizards.

« On a bien réagi dès l’entame. C’est tout ce que je voulais et ce qu’on voulait collectivement, qu’on s’impose ou non. On était dans l’urgence dès le départ. On a bien mieux shooté que lors du match précédent, ça a été un facteur important. Peu importe qui on jouait, on est venu en étant plus concentrés. On a une longue histoire avec eux, n’est-ce pas ? On les connaît bien », rappelle le joueur de 25 ans.

Ce dernier réclame déjà une chose à ses coéquipiers : « On doit mettre ça derrière nous et venir avec la même énergie demain. On ne peut pas la laisser fluctuer d’un adversaire à l’autre. » Même si ici, l’enjeu de cette rencontre était évidemment de se rapprocher des Bucks et de leur première place au classement.

« On veut avoir l’avantage du terrain aussi loin que possible mais comme je l’ai dit, tous les terrains sont les mêmes avec deux paniers, un terrain, c’est le même jeu partout », relativise ainsi Jayson Tatum.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 Total 513 34 46.0 37.5 84.4 0.9 6.3 7.2 3.5 2.1 1.1 2.3 0.7 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.