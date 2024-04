NCAA | Yohan Traore quitte déjà Auburn

Une petite saison et puis s’en va : une dizaine de mois après son arrivée sur le campus d’Auburn pour y jouer sa saison « freshman », Yohan Traore quitte déjà le programme entrainé par Bruce Pearl.

Une décision logique de son point de vue, le technicien des Tigers n’ayant pas particulièrement compté sur lui tout au long de l’exercice, ne lui offrant que 10 minutes en moyenne par match, pour un apport dans le jeu franchement insignifiant (2.1 points et 1.4 rebond). Assurément une déception pour le joueur français, arrivé dans l’Alabama l’été dernier après s’être désengagé de LSU dans la peau de la grosse recrue estivale du programme.

« Je suis reconnaissant d’avoir pris part à la communauté d’Auburn durant ces derniers mois. Mon temps au sein de l’équipe m’a été bénéfique, en tant que joueur et en tant que personne » déclarait-il malgré tout, corporate, dans un communiqué. « Je remercie chaleureusement Coach [Bruce] Pearl de m’avoir recruté, et tout le staff de m’avoir irradié de leur savoir et leur leadership. »

Lycéen dans l’Arizona, au sein de la très réputée Dream City Christian School (la même que Shaedon Sharpe, notamment), Yohan Traore était classé à la 24e position des meilleurs joueurs de sa promotion lycéenne, celle de 2022, avant sa saison « freshman » discrète. Il demeure donc toujours un gros talent aux yeux des coachs en NCAA, qui seront à n’en pas douter nombreux à tenter ces prochaines semaines de le convaincre de les rejoindre.