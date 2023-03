Une soirée mémorable pour Ochai Agbaji

Au sein de cette équipe du Jazz qui ne cesse de surprendre au fil des semaines (10e à l’Ouest, 35-36), sans lâcher la fin de saison alors que l’on pouvait pourtant s’y attendre, un joueur monte clairement en puissance depuis un mois : Ochai Agbaji.

Avec 13.4 points de moyenne depuis douze matchs (43% au shoot, 37% à 3-points, 86% aux lancers-francs) et une place de titulaire décrochée depuis le début du mois de mars, le rookie profite des absences de Jordan Clarkson et Collin Sexton pour faire son trou dans la rotation de Will Hardy et se développer plus vite que prévu.

Dernier exemple en date : ce match de la nuit dernière, où Ochai Agbaji a inscrit 27 points en 33 minutes (à 6/10 à 3-points), dans la victoire de Utah contre Sacramento, pourtant dans le Top 3 de l’Ouest et en pleine bourre depuis le All-Star Break.

Une rencontre où tout lui réussissait et disputée, accessoirement, sous les yeux de sa mère…

« C’est une soirée vraiment spéciale pour elle que de pouvoir assister à ça », réagissait l’intéressé, après la meilleure prestation de sa jeune carrière. « Elle était déjà venue le week-end d’Halloween et j’avais un peu joué. Mais elle est revenue et, cette fois-ci, elle a pu voir mon record de points en carrière, donc c’était une soirée vraiment spéciale. »

Des progrès évidents au fil des semaines

Comme n’importe quel rookie qui se « respecte », Ochai Agbaji est évidemment passé par des moments compliqués cette saison. Notamment lors du premier tiers de celle-ci, en octobre et en novembre, où il jonglait entre la G-League et la NBA (quand il ne restait pas scotché sur le banc du Jazz).

Mais cette expérience à l’échelon inférieur a tout de même permis au 14e choix de la dernière Draft, désormais en confiance, de progresser dans l’ombre et de préparer au mieux son retour « chez les grands »…

« À partir de là, j’ai en quelque sorte vu ça comme une course, ma propre course », expliquait-il à ce sujet. « Mes attentes étaient un peu différentes au début mais je devais ensuite l’accepter [sa situation], vivre avec, tout donner, avoir une attitude positive. »

MVP du Final Four NCAA

Particulièrement responsabilisé en NCAA (18.8 points de moyenne), où il a d’ailleurs terminé champion et meilleur joueur du Final Four avec Kansas l’an passé, Ochai Agbaji a ensuite vu sa situation évoluer en NBA, où il est devenu un « role player ». Pas évident à gérer, mais il commence à (bien) s’y faire.

D’autant que, dans cet effectif en reconstruction de Utah, les opportunités sont nombreuses car aucun joueur n’est réellement intouchable, en dehors de Lauri Markkanen et Walker Kessler.

« La chose dont je continue d’être le plus fier par rapport à cette équipe, c’est qu’il semblerait, à chaque match, qu’un joueur différent élève son niveau de jeu et profite des opportunités qui lui sont données pour essayer de contribuer à la victoire. J’adore cette équipe », s’enthousiasmait son coach Will Hardy, en sortie de cette victoire face aux Kings où Ochai Agbaji a justement été le plus en vue côté Jazz.