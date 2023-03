Porté par ses jeunes, le Thunder continue de surprendre

Vainqueur des Nets, le Thunder a pu compter sur ses jeunes pour remonter un déficit de 16 points avant de l’emporter (121-107). C’est la 6e victoire sur les 7 derniers matchs pour les poulains de Mark Daigneault, qui ne peut qu’être satisfait de la force de caractère et de groupe de ses joueurs.

« Le plus important dans ce genre de match, c’est lorsque vous êtes menés de 16 points contre une équipe qui joue avec cette énergie, et que le match ne se déroule pas comme vous le souhaitez, de ne pas se laisser abattre pendant cette période. C’est la clé pour gagner un match comme celui de ce soir » a souligné Mark Daigneault. « Nous n’avons pas sombré jusqu’à -25 et nous aurions facilement pu le faire. Nous nous sommes accrochés suffisamment longtemps pour que le match bascule. Tous ceux qui ont mis le pied sur le parquet ce soir nous ont vraiment aidés dans différents secteurs du jeu ».

Une jeune garde accrocheuse

Alors que l’on pensait le Thunder prêt à sortir le tank avec cinq défaites consécutives après la coupure du All-Star Game, les joueurs ont trouvé les ressources nécessaires pour se relancer. Et ce alors que Shai Gilgeous-Alexander est ménagé en raison d’un problèmes aux abdominaux. Peut-être un début de pubalgie.

S’il a encore été le grand artisan de la victoire des siens face à Brooklyn en marquant 35 points, d’autres jeunes talents émergent de plus en plus de ce groupe. Jalen Williams (21 ans) et Josh Giddey (20 ans) sont ainsi les deux joueurs qui se démarquent le plus derrière SGA. Le rookie a franchi un cap depuis la coupure du All-Star Game avec des moyennes de 21 points, 5.5 rebonds, 4.9 passes, 2 interceptions à 58.5% au tir dont 46.7% à 3-points !

« Il fait de l’excellent travail et ce que je respecte chez lui, c’est qu’il est stimulé par la compétition » a loué le coach du Thunder à propos de Jalen Williams. « Il apporte son énergie tous les soirs et il le faisait déjà avant qu’il découvre le potentiel qu’il déploie en ce moment. Plus tôt dans la saison, il réalisait quelques coups d’éclat, évidemment offensifs, mais il se donnait toujours à fond comme il l’a fait ce soir. C’est une base très importante pour un jeune joueur, et il est encore jeune. Il a encore un long chemin à parcourir, mais apporter ce niveau de compétition qu’il apporte sur une durée aussi régulière, c’est vraiment bien ».

En attendant Chet Holmgren…

Quant à Josh Giddey, il brille dans l’ombre de Shai Gilgeous-Alexander, et son altruisme et sa créativité sont parfaits pour mener ce groupe. Auteur de 15 points, 13 rebonds et 10 passes décisives face à Brooklyn, l’Australien a réalisé son 4e triple-double de la saison, et son 8e en carrière. Il n’a que 20 ans…

« Je n’arrivais pas à mettre un tir… Mais au fur et à mesure que vous jouez des matches et que vous mûrissez, vous comprenez qu’il faut trouver d’autres moyens d’influencer le jeu ».

Quelle que soit l’issue, la saison est déjà plus que réussie pour OKC avec l’explosion de Shai Gilgeous-Alexander, devenu All-Star, la confirmation de Josh Giddey et la révélation de Jalen Williams. De quoi effacer la morosité née cet été après la blessure de Chet Holmgren, le 2e choix de la dernière Draft.