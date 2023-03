La NCAA ? L’un des grands regrets de Giannis Antetokounmpo

MVP et champion NBA, Giannis Antetokounmpo possède quelques points communs avec Dirk Nowitzki, et notamment celui d’avoir été drafté en débarquant de deuxième division. Comme la majorité des joueurs européens, l’ailier-fort des Bucks n’a donc pas connu la NCAA, et ça fait partie de ses regrets.

« J’y pense vraiment beaucoup. On voit tous ces joueurs universitaires qui arrivent dans la ligue, ils parlent de leur expérience, du plaisir qu’ils ont éprouvé et de la différence d’environnement pour eux » répond-il. « Je suis arrivé en NBA à 18 ans. Je n’ai pas eu l’occasion d’être entouré de camarades de classe : faire de la musculation le matin, aller en cours, puis aller à l’entraînement et voir tous les fans au match. Je n’ai pas eu la chance de vivre cela. Je suis arrivé ici immédiatement. J’aurais clairement voulu aller à l’université et vivre cette expérience. »

Avait-il été approché ? « À l’âge de 15 ans, j’ai été « fortement approché » par Old Dominion. C’était ma seule offre » révèle-t-il.

Et si c’était à refaire, pour quelle université aurait-il aimé jouer avant de rejoindre la Grande Ligue ?

« Sans aucun doute Duke. J’aime Duke en raison des joueurs qui sont sortis de ce programme. On voit beaucoup de joueurs qui ne rentrent pas dans le moule, et je pense en faire partie. Je mesure 2m10 m et je peux dribbler, faire des passes et pénétrer dans la peinture. On voit des joueurs comme ça qui sont issus de ce programme : Zion Williamson, Jabari Parker, Jayson Tatum et Brandon Ingram. Non seulement ils sont très bons au basket, mais c’est aussi une très bonne école sur le plan scolaire. »