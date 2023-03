NCAA | Brandon Miller sort du silence

Cité dans une affaire de fusillade mortelle survenue à proximité du campus de l’université d’Alabama le 15 janvier dernier, Brandon Miller, comme tous ses coéquipiers, n’était plus apparu devant les médias depuis le 21 février, quand son implication dans la fusillade était dévoilée.

Près de deux semaines plus tard, le revoilà donc au micro des journalistes, à l’occasion de la conférence de presse du tournoi de la conférence SEC, qui démarrait cette nuit. Évidemment interrogé sur l’affaire dès les premières secondes, le « freshman » vedette, sans surprise, ne s’étendait pas outre mesure sur le sujet.

« Soyez assurés que je garde en tête que durant cette soirée, une famille a perdu un être cher. Et cette situation dans son ensemble me brise le coeur » a-t-il ainsi déclaré. « Vous comprendrez bien que ce sont les seuls commentaires que je peux faire à ce sujet. »

Auteur de commentaires particulièrement maladroits, quand il expliquait que Brandon Miller s’était « retrouvé au moment endroit au mauvais moment », avant de s’excuser pour son « choix de mots regrettable », son coach Nate Oats veillait lui cette fois à être bien compris de tous.

« Je vais être honnête avec vous : [Brandon] prend cette situation très au sérieux, et ce depuis le premier jour » assurait-il alors. « C’est une situation pénible pour notre programme. C’est vraiment très triste. Mais en ce qui concerne notre vie, en tant qu’équipe, hors des terrains, nous ne changeons rien de particulier. Car je n’ai pas jugé nécessaire de chambouler quelque chose en particulier. »

Autrement dit : toujours « business as usual » pour le Crimson Tide. Champions de la saison régulière en SEC, Nate Oats et ses hommes sont clairement les favoris pour remporter le tournoi de la conférence cette semaine, et figurent même comme un des prétendants pour le titre national, sur le papier.

Une fin de saison sous le signe de l’ambition sur le plan sportif mais de l’incertitude sur le plan extra-sportif, donc…