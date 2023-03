Impliqué depuis plusieurs jours dans une triste et sombre affaire de fusillade meurtrière, par le biais notamment de Brandon Miller, son « freshman » vedette, le programme de basket de la fac’ d’Alabama navigue en eux troubles sur le plan médiatique dans cette dernière semaine de la saison régulière.

Sur le plan sportif en revanche, les eaux sur lesquelles le Crimson Tide navigue sont absolument calmes. En effet, malgré la tourmente médiatique et judiciaire dans la sphère publique, les hommes de Nate Oats continuent de cartonner sur les planches : avec une 16e victoire en 17 matchs en conférence SEC cette nuit, ils ont ainsi remporté le titre de champions de la saison régulière en SEC pour la deuxième fois en trois saisons !

Les joueurs n’ont plus le droit de parler à la presse…

« Je ne peux pas être plus fier de ce groupe » réagissait alors un Nate Oats ému, seul en conférence de presse alors que ses joueurs ne s’adressent plus aux médias, sur décision de la direction du programme, depuis maintenant six matchs. « Notre situation actuelle n’est pas évidente, mais ces gamins continuent de bosser dur. Remporter la SEC n’est jamais une chose facile. C’est une conférence très relevée. »

Le coach d’Alabama a effectivement de quoi être fier tant la victoire a été acquise dans des conditions épiques : face au rival au sein de l’Etat, Auburn, déjà, mais aussi et surtout en ayant rattrapé, en dix minutes, un retard de 17 points, avant d’abattre les Tigers en prolongation !

« À environ huit minutes de la fin du match, j’ai pris un temps-mort et je leur ai expliqué que nous étions encore en position de gagner car nous n’avions pas encore joué avec la dureté dont nous sommes capables » ajoutait-il. « Ils sont repartis sur le terrain, et ont joué plus dur que peut-être à aucun autre moment cette saison. Les mots ne sont pas assez forts pour décrire à quel point je suis fier d’eux. »

Grandiose lors de sa dernière sortie, l’homme à l’épicentre de la tourmente, Brandon Miller, a été plus en difficulté en attaque avec 17 points à 3/12 aux tirs, mais il a compensé avec 8 rebonds et 3 contres. Offensivement, c’est donc surtout le duo de meneurs Mark Sears (17 points à 7/14 aux tirs) – Jahvon Quinerly (24 points, 6 passes et 3 interceptions) qui a mené la charge, le second se montrant particulièrement précieux et tranchant durant le « comeback » des dix dernières minutes.

Assuré d’obtenir une tête de série n°1 pour le tournoi de fin de saison de la conférence SEC puis surtout pour la « March Madness », qui démarre dans deux semaines, Alabama, dans des conditions certes pas idéales sur le plan psychologique, s’impose donc plus que jamais comme un des favoris pour le titre, mais aussi, indéniablement, comme une des cibles à abattre étant donné l’abattage médiatique qui entoure le programme.