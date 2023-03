Pau Gasol mis à l’honneur dans sa ville natale

Le grand jour approche pour Pau Gasol, dont la cérémonie de retrait de maillot aura lieu ce mardi, à l’occasion de l’affrontement entre les Lakers et les Grizzlies, ses deux principales équipes en NBA.

À partir de là, plus personne ne pourra donc porter le numéro 16 de l’Espagnol à Los Angeles et celui-ci trônera au plafond de la Crypto.com Arena, aux côtés des numéros 8 et 24 de son « frère » Kobe Bryant.

En attendant, les festivités commencent en Espagne, à Sant Boi de Llobregat, sa ville de naissance, près de Barcelone. Pour honorer l’enfant du pays et son immense carrière, une réplique géante de son maillot pourpre et or a ainsi été dévoilée sur la façade de l’hôtel de ville de la commune catalane. Elle y restera jusqu’au 9 mars.

Double champion NBA, triple All-Star et membre à trois reprises d’une All-NBA Team sous les couleurs des Lakers (17.7 points, 9.9 rebonds, 3.5 passes et 1.4 contre de moyenne), Pau Gasol deviendra du même coup le premier joueur espagnol à voir son maillot être retiré par une franchise NBA.