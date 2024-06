L’émotion commence à monter chez Pau Gasol

Récompensé par le trophée « Kobe and Gigi Bryant WNBA Advocacy » pendant le All-Star Game, pour sa promotion et son soutien apporté au basket féminin, Pau Gasol s’apprête à vivre un événement bien plus considérable.

Le 7 mars, son maillot #16 sera retiré chez les Lakers et l’Espagnol deviendra ainsi le 11e joueur à connaître cet honneur à Los Angeles après Elgin Baylor (#22), Jerry West (#44), Wilt Chamberlain (#13), Gail Goodrich (#25), Magic Johnson (#32), Jamaal Wilkes (#52), Kareem Abdul-Jabbar (#33), James Worthy (#42), Shaquille O’Neal (#34) et Kobe Bryant (#8 + #24).

« Je commence à être nerveux, à ressentir l’excitation autour de ce moment », avoue la légende du basket hispanique pour Gigantes. « C’est très fort, c’est très spécial. Je veux savourer cet instant, le partager et remercier toutes les personnes qui ont fait partie de ma carrière. Pour moi, le plus important est de partager les choses. »

Durant sa carrière aux Lakers, entre 2008 et 2014, a-t-il jamais pensé devenir une légende de la franchise et avoir ensuite son maillot accroché au plafond de la Crypto.com Arena ?

« On n’en parle pas entre joueurs et ça ne nous traverse pas beaucoup l’esprit. Sur les murs de la salle d’entraînement, il y a tous les titres, les numéros et les noms des joueurs dont les maillots ont été retirés. C’est une source d’inspiration pour nous, les joueurs, comme un rappel que l’on fait partie de quelque chose de très grand, d’historique. Dans le cas des Lakers et des Celtics, on parle des franchises les plus prestigieuses de la ligue. Voir les noms, ça exige le meilleur de vous-même, et pas pour être un jour parmi eux car ça vous dépasse, mais pour se rapprocher d’eux. »

Pau Gasol Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 MEM 82 37 51.8 20.0 70.9 2.9 6.0 8.9 2.7 2.4 0.5 2.7 2.1 17.6 2002-03 MEM 82 36 51.0 10.0 73.6 2.3 6.4 8.8 2.8 2.7 0.4 2.6 1.8 19.0 2003-04 MEM 78 32 48.2 26.7 71.4 2.6 5.1 7.7 2.5 2.4 0.6 2.4 1.7 17.7 2004-05 MEM 56 32 51.4 16.7 76.8 2.3 5.0 7.3 2.4 2.6 0.7 2.5 1.7 17.8 2005-06 MEM 80 39 50.3 25.0 68.9 2.4 6.5 8.9 4.6 2.3 0.6 2.9 1.9 20.4 2006-07 MEM 59 36 53.8 27.3 74.8 2.5 7.3 9.9 3.4 2.3 0.5 2.8 2.1 20.8 2007-08 * All Teams 66 36 53.4 25.0 80.7 2.4 6.0 8.4 3.2 2.1 0.5 1.9 1.5 18.9 2007-08 * MEM 39 37 50.1 26.7 81.9 2.4 6.4 8.8 3.0 2.2 0.4 2.1 1.4 18.9 2007-08 * LAL 27 34 58.9 0.0 78.9 2.3 5.6 7.8 3.5 2.0 0.5 1.6 1.6 18.8 2008-09 LAL 81 37 56.7 50.0 78.1 3.2 6.4 9.6 3.5 2.1 0.6 1.9 1.0 18.9 2009-10 LAL 65 37 53.6 0.0 79.0 3.7 7.6 11.3 3.4 2.3 0.6 2.2 1.7 18.3 2010-11 LAL 82 37 52.9 33.3 82.3 3.3 6.9 10.2 3.3 2.5 0.6 1.7 1.6 18.8 2011-12 LAL 65 37 50.1 25.9 78.2 2.8 7.6 10.4 3.7 2.0 0.6 2.2 1.4 17.4 2012-13 LAL 49 34 46.6 28.6 70.2 2.3 6.3 8.6 4.1 1.9 0.5 2.1 1.2 13.7 2013-14 LAL 60 31 48.0 28.6 73.6 2.1 7.6 9.7 3.4 2.1 0.5 2.4 1.5 17.4 2014-15 CHI 78 34 49.4 46.2 80.3 2.8 9.0 11.8 2.7 1.9 0.3 2.0 1.9 18.5 2015-16 CHI 72 32 46.9 34.8 79.2 2.2 8.9 11.0 4.1 2.1 0.6 2.3 2.0 16.5 2016-17 SAN 64 25 50.2 53.8 70.7 1.7 6.2 7.8 2.3 1.7 0.4 1.3 1.1 12.4 2017-18 SAN 77 24 45.8 35.8 75.6 1.7 6.4 8.0 3.1 1.6 0.3 1.4 1.0 10.1 2018-19 * All Teams 30 12 44.7 46.2 70.0 0.7 3.8 4.6 1.7 1.0 0.2 0.5 0.5 3.9 2018-19 * SAN 27 12 46.6 50.0 71.1 0.8 3.9 4.7 1.9 1.0 0.2 0.5 0.5 4.2 2018-19 * MIL 3 10 16.7 33.3 50.0 0.0 3.3 3.3 0.7 0.3 0.0 0.7 0.3 1.3 Total 1226 33 50.7 36.8 75.3 2.5 6.7 9.2 3.2 2.2 0.5 2.2 1.6 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.