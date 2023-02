Pau Gasol remporte le trophée « Kobe and Gigi Bryant WNBA Advocacy »

Même après avoir pris sa retraite, Pau Gasol continue d’être un ambassadeur précieux du basket. Dimanche, lors de la mi-temps du All-Star Game, il a ainsi été récompensé du « Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award ».

Ce trophée met en avant ceux qui utilisent leur temps, leur talent et leur plateforme pour sensibiliser l’opinion publique à la WNBA et au basket féminin, à l’image du regretté Kobe Bryant. Il succède donc à Chris Paul, vainqueur de la première édition du trophée en 2022.

« C’est un honneur de recevoir cette distinction, qui me rend particulièrement heureux car elle représente deux personnes qui sont et seront toujours dans mon cœur » a déclaré Pau Gasol. « Le travail de Kobe, en particulier au cours de ses dernières années, pour soutenir le sport féminin est un excellent exemple de ce vers quoi nous devons diriger nos efforts pour assurer une égalité totale dans le sport ».

Prolonger l’héritage de Kobe Bryant

Kobe Bryant était un porte-drapeau important de la croissance du basket féminin à tous les niveaux, et il s’était très impliqué, en aidant à former des jeunes joueuses évoluant au lycée, à l’université ou même en WNBA.

De son côté, Pau Gasol participe également à l’essor du basket féminin puisqu’il a participé à la récente augmentation du capital de la WNBA, estimée à 75 millions de dollars. Il a également publié une lettre ouverte dans laquelle il soutenait l’idée d’une femme coach en NBA. À l’époque, cette initiative était vue comme un soutien envers Becky Hammon, alors adjointe de Gregg Popovich à San Antonio. Il a également été ambassadeur de la Coupe du monde de basket-ball féminine en 2022.

« Grâce à son travail dans la communauté et à son soutien en tant qu’investisseur de la WNBA, Pau a montré qu’il était un défenseur de longue date de la ligue et du sport féminin, contribuant à perpétuer l’héritage de Kobe et Gigi » a d’ailleurs félicité la patronne de la WNBA, Cathy Engelbert. « Pau sert de leader pour le basket féminin au niveau de l’équipe nationale et par la voix, c’est un défenseur de la mise en avant des femmes. Pau est un modèle pour d’autres sportifs masculins et la ligue est fière de le nommer comme lauréat 2023 du Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award ».

Depuis le décès de Kobe Bryant, il y a trois ans, l’Espagnol est resté proche de la famille Bryant, et il a même donné comme deuxième prénom à sa fille « Gianna », en l’honneur de la fille de Kobe Bryant.

« Je suis très heureuse que Pau ait été choisi pour recevoir ce prix. Pau a tant fait pour promouvoir les femmes et les filles dans le sport et il se soucie profondément de partager un message d’égalité, ce qui était si important pour Kobe et Gianna » a expliqué Vanessa Bryant. « Nous sommes reconnaissants à la WNBA et à Pau de continuer à honorer Kobe et Gianna de cette manière ».

Au nom de Pau Gasol, la WNBA fera un don à la Mamba and Mambacita Sports Foundation.