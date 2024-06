Où la machine des Bucks va-t-elle s’arrêter ?

Mike Budenholzer en a vu d’autres puisque ses Bucks ont, un soir de décembre 2020, inscrit 29 paniers primés, mais les 26 paniers à 3-pts marqués contre le Magic frappent tout de même les esprits. « Beaucoup de mes joueurs étaient en feu », a commenté le coach.

C’est en effet leur record de saison dans ce domaine et six joueurs ont plusieurs paniers derrière l’arc à leur compteur : deux pour Jae Crowder, trois pour Giannis Antetokounmpo et Pat Connaughton, et quatre pour Grayson Allen, AJ Green, Joe Ingles et Brook Lopez.

« Je ne me suis pas rendu compte qu’on avait marqué autant de shoots à 3-pts », a déclaré ce dernier pour ESPN. « Je savais qu’on en avait mis pas mal, mais là, ça fait beaucoup. »

Comme tant d’autres équipes avant, le Magic n’a pu que constater les dégâts. « C’est une équipe qui déroule en ce moment, qui joue à très haut niveau », glisse Jamahl Mosley.

Jae Crowder, qui a commencé son aventure dans le Wisconsin durant cette série, alors que les Bucks étaient déjà sur 12 victoires d’affilée, confirme les dires du coach d’Orlando.

« L’équipe est comme une machine, où tout le monde bouge comme un seul homme », compare l’ancien des Suns pour le Milwaukee Journal-Sentinel. « On le ressent, on le remarque même quand on n’est pas sur le terrain. L’équipe est sur la même longueur d’onde. C’est ça qui est important dans une série de victoires. Tout le monde joue bien, fait les bons mouvements. Ça fait plaisir d’en faire partie. »

Le record de franchise en ligne de mire ?

Avec cette 16e victoire de suite, les Bucks signent la troisième meilleure série de leur histoire après les 18 succès en 2019/2020 et les 20 en 1970/1971. Ils n’ont plus perdu depuis le 21 janvier, face aux Cavaliers. Et encore, on peut préciser que Giannis Antetokounmpo n’était pas en tenue ce jour-là. La dernière défaite de Milwaukee avec son double MVP remonte donc au 6 janvier, contre les Hornets.

Le Grec et sa bande pourront-ils battre le record de franchise ? Pour l’égaler, il faut encore gagner quatre rencontres mais si on regarde le calendrier, c’est possible. Le match le plus dangereux est le prochain, samedi face aux Sixers. Élément favorable : les Bucks ont deux jours de repos avant d’affronter Joel Embiid et James Harden.

Ensuite, il faudra aller à Washington puis à Orlando, deux déplacements plus qu’abordables pour Milwaukee, avant la réception de Brooklyn. Si les Bucks ne chutent pas et remportent ces quatre matches, ils auront le record à portée de main le 11 mars, à Golden State, face aux champions en titre.