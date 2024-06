C’est aussi l’heure d’un nouveau derby de « Big Apple », entre les Knicks et les Nets (01h30, beIN Sports Max 4) tandis que Kevin Durant fait ses débuts avec les Suns à Charlotte (01h00).

Matchs importants dans la course aux playoffs à l’Ouest entre le Thunder et les Lakers (02h00), privés de LeBron James, D’Angelo Russell et Anthony Davis, puis entre les Blazers et les Pelicans (04h00).

Programme complet

01h00 | Charlotte – Phoenix

01h00 | Detroit – Chicago

01h30 | Boston – Cleveland (beIN Sports 1)

01h30 | Miami – Philadelphie

01h30 | New York – Brooklyn (beIN Sports Max 4)

02h00 | Houston – Memphis

02h00 | Milwaukee – Orlando

02h00 | Oklahoma City – LA Lakers

04h00 | Portland – New Orleans