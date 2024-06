Kris Dunn trouve le bon tempo dans l’Utah

Collin Sexton blessé, le Jazz a démarré sa rencontre face aux Spurs sans meneur de jeu traditionnel. Jordan Clarkson a dû assurer à la mène. Ce dernier a toutefois trouvé un très bon relais derrière lui, qui lui a permis de retrouver son poste de prédilection d’arrière, avec Kris Dunn.

Celui-ci, signé pour un contrat dix jours, semble bien parti pour convaincre le Jazz de le signer jusqu’à la fin de la saison au regard de sa performance de la soirée. À l’aise et en confiance en pénétration, dans le bon tempo pour trouver ses nouveaux partenaires, actif au rebond et en défense… Le meneur a frôlé le triple-double avec ses 15 points (7/13 aux tirs), 8 passes et 7 rebonds.

« J’apporte de l’énergie. J’ai essayé de diriger l’équipe en attaque, de pousser le rythme et d’offrir des tirs faciles à mes coéquipiers. Ils ne me connaissent pas vraiment. Je ne suis là que depuis quelques jours, alors en jouant dur et en communiquant, cela donne l’impression que je sais ce que je fais », livre le joueur de 28 ans.

Ce dernier n’avait plus inscrit autant de points depuis un soir de janvier 2020, alors qu’il portait encore le maillot des Bulls. C’est dans l’Illinois que le 5e choix de la Draft 2016, sélectionné par les Wolves, a signé ses plus belles saisons aux côtés d’un certain Lauri Markkanen… qu’il retrouve aujourd’hui. La présence du Finlandais l’aide d’ailleurs à s’acclimater à sa nouvelle équipe.

Déjà un impact en défense

Tout l’enjeu étant de savoir jusqu’à quand il va pouvoir rester à ses côtés. La saison passée, lors de l’opération « tanking » des Blazers, il avait démarré sous le régime du contrat de dix jours avec la franchise de Portland. Et s’était montré plutôt productif.

« Kris a joué avec beaucoup de confiance ce soir. 13 tirs et j’ai trouvé qu’ils étaient tous bons. Il a été excellent pour remonter le ballon et attaquer en dribble », salue son coach Will Hardy, en quête de stabilité à la mène avec le départ Mike Conley vers les Wolves.

Le profil de Kris Dunn, plus gestionnaire et davantage porté sur la défense que la paire Sexton – Clarkson, pourrait le convaincre. Cette nuit, il s’est notamment démarqué en coupant une ligne de passe avant d’aller dunker, mais également en contrant un tir à 3-points de Malaki Branham en fin de troisième quart-temps.

« Ce contre était instinctif. J’ai lu son mouvement et j’ai su qu’il allait s’élever. Donc c’est beaucoup d’instinct, beaucoup de compréhension du jeu », décrit le meneur, auteur de 11 points lors de sa précédente sortie avec le Jazz, qui dit aimer « jouer physique. […] Il faut avoir une bonne défense autour de soi, ce qui me permet de choisir les moments où être agressif et d’essayer de viser l’interception. »

Kris Dunn Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIN 78 17 37.7 28.8 61.0 0.3 1.8 2.1 2.4 2.3 1.0 1.1 0.5 3.8 2017-18 CHI 52 29 42.9 32.1 73.7 0.5 3.8 4.3 6.0 3.4 2.0 2.9 0.5 13.4 2018-19 CHI 46 30 42.5 35.4 79.7 0.4 3.7 4.1 6.0 3.6 1.5 2.3 0.5 11.3 2019-20 CHI 51 25 44.4 25.9 74.1 0.5 3.2 3.7 3.4 3.1 2.0 1.3 0.3 7.3 2020-21 ATL 4 11 8.3 0.0 75.0 0.0 1.5 1.5 0.5 2.5 0.5 0.8 0.5 1.3 2021-22 POR 14 24 43.1 9.1 94.4 0.6 2.9 3.5 5.6 2.7 1.6 2.3 0.2 7.6 2022-23 UTH 22 26 53.7 47.2 77.4 0.4 4.1 4.6 5.6 2.6 1.1 1.6 0.5 13.2 2023-24 UTH 66 19 47.0 36.9 68.8 0.8 2.1 2.9 3.9 2.1 1.0 1.2 0.4 5.4 Total 333 23 43.7 32.3 73.9 0.5 2.8 3.3 4.2 2.8 1.4 1.7 0.4 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.