Stats & Highlights | Les Pacers gagnent enfin à l’extérieur, le Heat et les Spurs coulent

Les victoires sont rares pour les Pacers ces dernières semaines et celles à l’extérieur encore plus. Ce succès à Orlando est le premier loin d’Indiana depuis le 23 décembre !

Lors de leur duel, les Hornets et le Heat ont confirmé leur dynamique actuelle. Pour les premiers, c’est une quatrième victoire d’affilée, et pour les seconds, un quatrième revers de rang. Le Heat doit maintenant regarder derrière lui au classement.

Enfin pas de surprise pour San Antonio, avec une défaite de plus, la seizième consécutive, face à Utah.

Orlando – Indiana : 108-121

Maladroites ou bien en place défensivement (quatre contres pour Jalen Smith), les deux équipes n’ont pas réussi à se départager en première période. Les Pacers prennent le large en début de seconde mi-temps avec un 17-2 porté par Andrew Nembhard, Buddy Hield et Tyrese Haliburton.

Plus tard, ce sont les remplaçants d’Indiana, Bennedict Mathurin, Jordan Nwora ou encore TJ McConnell, qui font la différence et offrent plus de vingt points d’avance à leur formation. Comme Orlando n’a pas réussi à mettre dedans de loin, les Pacers peuvent s’imposer tranquillement.

Charlotte – Miami : 108-103

Miami n’y arrive pas en ce moment et le premier quart-temps en est une excellente démonstration, avec de la maladresse, des fautes et des ballons perdus. Les Hornets prennent rapidement plus de vingt points d’avance en première période. Heureusement pour Erik Spoelstra, ses joueurs réagissent avant la pause.

Mais au retour des vestiaires, LaMelo Ball, jusque-là catastrophique au shoot, enchaîne trois paniers primés en trois minutes. Le meneur de jeu en ajoute deux importants en dernier quart-temps, mais c’est bien Mark Williams, dominant dans la raquette avec 18 points et 20 rebonds, qui va tuer le Heat avec quatre points pour conclure.

Utah – San Antonio : 118-102

Après une première mi-temps où le Jazz n’a pas vraiment eu envie de défendre, malgré un bon Kris Dunn, Utah s’est réveillé en troisième quart-temps. Les Spurs ne marquent plus et sont maintenus à 14 petits points.

Puis Lauri Markkanen enfonce le clou en dernier quart-temps avec 14 points quand Walker Kessler distribue les contres dans les dernières minutes. Les joueurs de Gregg Popovich, avec leur 30 % de réussite au shoot et un affreux 1/16 à 3-pts en deuxième mi-temps, ne peuvent que s’incliner pour la 16e fois de suite.