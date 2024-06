Les Raptors se sortent du piège des Pistons

Tout sourit aux Raptors qui remportent un 4e succès d’affilée en s’imposant 95-91 à Detroit. Comme l’indique le score, on était loin de l’orgie de la veille entre les Clippers et les Kings, et on a surtout eu droit à un concours de maladresse (37% pour Toronto, 40% pour Detroit).

À ce petit jeu, les Raptors ont repris les commandes à la fin du 3e quart-temps à la faveur d’un 9-1 marqué par un énorme cassage de chevilles de Pascal Siakam.

Un momentum qui va leur permettre de prendre jusqu’à huit points d’avance grâce à Precious Achiuwa et Chris Boucher (82-74). Mais Detroit va répondre par un 8-0 avec Cory Joseph à la finition (84-84).

Tout est à refaire pour les Raptors, et on assiste à un « money time » haletant avec Gary Trent Jr. qui redonne l’avantage aux Raptors, mais Isaiah Livers sur un gros poster, et Jaden Ivey redonnent espoir au maigre public (91-90). Il reste alors 53 secondes à jouer, et c’est aux lancers-francs que Toronto va faire la différence avec l’expérimenté Pascal Siakam pour sécuriser le rebond puis mettre les lancers (95-91).

CE QU’IL FAUT RETENIR

La raquette du futur de Detroit ? Dwane Casey souhaite que son équipe possède une identité basée sur la domination au rebond. Il a prévenu ses gamins, et ils ont répondu présent avec 62 prises à 47, et 17 rebonds offensifs ! Marvin Bagley effectue une belle rentrée avec une grosse activité au rebond offensif (11 !), et James Wiseman signe son premier double-double de la saison.

Les lancers-francs. L’inexpérience des Pistons leur coûte des fautes idiotes (n’est-ce pas Wiseman…), et les Raptors ont shooté 34 lancers-francs, contre 14 aux Pistons. Les coéquipiers de Siakam n’avaient pas forcément le compas dans l’œil (12 ratés) mais Pascal Siakam, justement, a mis les lancers les plus importants.

TOPS/FLOPS

✅Pascal Siakam. Heureusement qu’il est là pour tenter des choses car l’attaque de Toronto était bien statique et sans idées… Sa relation avec Jakob Poeltl, aperçue dans le 4e quart-temps, est prometteuse.

✅ Marvin Bagley. Onze rebonds offensifs en sortie de banc, c’est peut-être un record ! Après plus d’un mois d’absence, il effectue une rentrée intéressante, et sa complicité avec Wiseman est à revoir.

⛔Scottie Barnes. « Meneur de jeu » en l’absence de Fred VanVleet, il a bien du mal à sélectionner ses tirs, et à se poser en attaque. En défense, son manque de concentration au rebond est à l’origine, en partie, de la grosse moisson de Marvin Bagley.

⛔Killian Hayes. Depuis le Paris Game, il est en grosse galère, et malgré un gros temps de jeu, il ne pèse pas en attaque.

LA SUITE

Toronto (30-31) : back-to-back avec un déplacement à Cleveland.

Detroit (15-46) : déplacement à Charlotte lundi soir.

