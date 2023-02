Les Knicks enchainent face à des Pelicans sans inspiration

Tout va bien en ce moment à New York, et les Pelicans, comme six des sept équipe passées avant eux, n’ont pas réussi à faire vaciller la très bonne dynamique des Knicks, qui, malgré un match la veille, sécurisent aisément un cinquième succès de suite, et plus largement une septième victoire en huit matchs, en infligeant une raclée en bonne et due forme à la troupe de New Orleans (128-106).

Un match à sens unique, donc, très rapidement devenu un blowout : +16 après le premier quart-temps (42-26), +21 à la mi-temps (73-52), puis +27 dans le troisième quart-temps puis même jusqu’à +32 dans le dernier acte, qui se résumait à un long et pénible « garbage time » pour les Pelicans.

Sans inspiration en attaque (8/38 à 3-points, notamment), à l’image de la soirée très poussive de CJ McCollum et Brandon Ingram (32 points à 13/41), les hommes de Willie Green n’ont clairement pas fait mieux en défense, laissant les Knicks shooter à 52%, dont 40% derrière l’arc (19/48), sous l’impulsion notamment d’un très bon trio Jalen Brunson (20 points et 5 passes) – Julius Randle (28 points, 7 rebonds et 5 passes) – RJ Barrett (25 points, 4 rebonds et 7 passes), et ont ainsi pris une grosse gifle assez logique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Knicks ont célébré le cinquantenaire de leur dernier titre. En effet, à la mi-temps de la rencontre, le club a fêté le 50e anniversaire de son deuxième titre, acquis en 1973. Pour l’occasion, le célèbre journaliste et présentateur Ahmad Rashad a présenté six joueurs mythique de cette équipe championne : Walt Frazier évidemment, mais aussi Jerry Lucas, Dick Barnett, Earl Monroe, Henry Bibby et Bill Bradley. Et comme un symbole, les Knicks actuels pointaient à… 73 points marqués à la pause, juste avant la petite cérémonie.

– Le réveil de RJ Barrett ? En grande délicatesse avec son tir tout au long du mois de février, l’ailier canadien a réussi, pour la première fois depuis des semaines, à enchainer les paniers avec constance face à la défense horrible des Pelicans : 25 points à 8/13 aux tirs, dont 4/7 derrière l’arc. Peut-être la performance qui va le sortir de la mauvaise passe dans laquelle il était empêtré depuis quelques semaines maintenant.

– Alerte à la cheville pour Larry Nance Jr. Courte sortie sur les planches du Madison Square Garden pour l’ailier-fort des Pelicans : seulement 5 petites minutes dans le premier quart-temps puis rideau. La faute à une cheville qui a tourné sur une bataille au rebond face à Immanuel Quickley. Son cas est certainement à surveiller au jour le jour pour le staff médical, mais il ne serait pas étonnant qu’il manque quelques matchs ces prochains jours.

– Des Pelicans qui battaient de l’aile. Pour la version polie. Pour la version plus crue et réaliste : les Pelicans ont livré un match assez honteux dans l’envie, l’effort et la concentration des deux côtés du terrain. Pourtant opposés à des Knicks en « back-to-back », CJ McCollum et ses coéquipiers ont été violentés par une équipe de New York qui elle était venue pour jouer au basket. Avec trois défaites de suite et un bilan repassé dans le négatif, les Pelicans sont en grande difficulté et doivent rapidement se réveiller, sous peine de glisser au classement à l’Ouest.

– Même Derrick Rose a joué ! La raclée était d’une telle ampleur que dans les ultimes secondes du quatrième quart-temps, Tom Thibodeau a fait entrer Derrick Rose, accueilli par des tonnerres d’applaudissements d’un public du Madison Square Garden prêt à exploser au premier panier. Un panier qui n’est jamais venu, malgré quatre tentatives du meneur vétéran de New York. Mais la séquence était sympathique, et venait ponctuer une soirée parfaite pour les pensionnaires du « MSG » et leurs spectateurs.

D-Rose checks into a standing ovation from Madison Square Garden 👏❤️https://t.co/0rrSPxOHD0 pic.twitter.com/SbDyoznI5v — NBA (@NBA) February 26, 2023

TOPS/FLOPS

✅ Jalen Brunson et Julius Randle. Rien à signaler pour les deux patrons des Knicks, encore très tranchants à la tête de l’attaque de leur équipe, qui a fait de gros dégâts dans ce domaine face à une défense très permissive. En cumulé, 48 points et 10 passes pour « JB » et « Ju ». Une journée normale au bureau pour eux.

✅ Immanuel Quickley. Même si en réalité toute la rotation des Knicks mériterait d’être félicitée tant le succès a été collectivement construit, on s’attarde sur la performance du sixième homme, étincelant dans son rôle d’étincelle : 13 points, 7 rebonds, 2 passes et 2 contres, et un +18 au +/-.

⛔️ CJ McCollum et Brandon Ingram. Le naufrage a certes été collectif, mais on tape particulièrement (et injustement, peut-être) sur les doigts des deux leaders offensifs, clairement pas sous leur meilleur jour. La prise de décisions en attaque a notamment fortement laissé à désirer, sans parler de l’investissement défensif. Avec un niveau si bas de ses deux meilleurs joueurs, les Pelicans ne pouvaient rien espérer.

LA SUITE

– Knicks (35-27) : réception des Knicks, dans la nuit de lundi à mardi (01h30).

– Pelicans (30-31) : réception du Magic, dans la nuit de lundi à mardi (02h00).