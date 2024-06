Dans une ambiance de playoffs, Jayson Tatum crucifie les Sixers dans les dernières secondes !

Plus agressif d’entrée, Philadelphie démarre par un 7-0. Mais Boston ne doute pas longtemps, et se remet la tête à l’endroit assez rapidement en recollant au score (15-13). Les coéquipiers de James Harden passent alors la seconde, et prennent jusqu’à neuf points d’avance. Les Celtics, une nouvelle fois, effacent leur retard en peu de temps. Robert Williams marque un panier mi-distance au buzzer du premier quart-temps pour permettre aux siens de revenir à deux petits points de leur adversaire du soir (30-28).

Sur un panier à 3-points, Grant Williams donne l’avantage aux Celtics pour la première fois du match (33-30). Le retour de Joel Embiid sur le parquet donne à nouveau des couleurs aux Sixers, et leur permet de reprendre l’avantage (52-49). Philadelphie mène 56-50 à la pause.

À l’image du début de match, Philadelphie entame le 3e quart-temps avec une énergie débordante. Dès le retour des vestiaires, les Sixers réalisent un run de 11-2 ponctué par un step-back à 3-points de James Harden sur la tête d’Al Horford, qui permet aux siens de prendre 15 points d’avance (67-52). Al Horford se fait une nouvelle fois remarquer, mais cette fois-ci dans le bon sens en marquant quatre paniers longue distance au cours d’un 18-3 qui permet aux Celtics de renverser les Sixers en fin de troisième quart (80-78).

L’incroyable tir de Joel Embiid !

D’entrée de 4e quart-temps, Derrick White donne sept points d’avance à Boston sur un tir à 3-points depuis le corner (85-78). James Harden permet à Philadelphie de revenir à deux points à 4 minutes de la fin (97-95).

À deux minutes de la fin, Tyrese Maxey met Philadelphie devant au score dans une salle en fusion (103-102). Dans la foulée, Al Horford répond par un tir ultra clutch à 3-points. À 10 secondes du terme, Joel Embiid égalise en marquant deux lancers-francs (107-107). Alors que l’on joue la dernière possession, Jayson Tatum, pourtant en difficulté tout au long du match, crucifie les Sixers d’un sublime panier à 3-points. Alors que les Celtics sont déjà en train de célébrer, Joel Embiid tente un panier depuis sa ligne des lancers-francs pour égaliser. Ça fait mouche mais le pivot a déclenché un poil trop tard…

Boston s’impose 110-107 sur le parquet de Philadelphie au terme d’une rencontre au doux parfum de playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Celtics en mode patron. Ils ont été malmenés, ils ont été bousculés mais à la fin ce sont eux qui s’imposent. À chaque fois que Philadelphie a pris une avance assez confortable, les hommes de Joe Mazzulla ont toujours trouvé un moyen de réagir et ainsi de recoller au score. Pourtant, Jayson Tatum n’était pas dans un grand soir mais les Celtics ont pu s’en remettre à Jaylen Brown ainsi qu’à leurs « role players » qui ont fait de grosses différences, à l’image d’Al Horford et de Derrick White. Puis Jayson Tatum est venu pointer le bout de son nez en fin de match pour glacer le Wells Fargo Center. Oui, les Celtics sont bien les patrons de la conférence Est !

– James Harden pas au rendez-vous. Même si son match n’est pas si mauvais que ça dans l’ensemble, on en attendait beaucoup plus au vu de ses récentes performances, surtout dans ce type de rendez-vous. Au final, son match est plutôt décevant avec une adresse au tir qui n’était pas présente ce soir : 5/16 au tir dont 2/8 à 3-points.

TOPS/FLOPS

✅ Jaylen Brown. Après un début de match compliqué, il a trouvé son rythme au fur et à mesure que le match avançait. Décisif dans le 4e quart-temps des deux côtés du terrain, il termine meilleur marqueur de son équipe avec 26 points à 10/21 au tir dont 2/4 à 3-points.

✅ Derrick White. En sortie de banc, il a réalisé un match de très haut niveau, notamment en mettant des paniers à des moments importants. Il termine avec 18 points à 7/9 au tir dont 2/3 à 3-points.

✅ Al Horford. Il est à l’origine du run fatal des Celtics qui leur a permis de renverser le match. Il termine avec 15 points à 5/8 à 3-points.

✅ Joel Embiid. Excellent match de sa part comme à son habitude, il a réalisé un nouveau carton mais cela n’a pas suffi. Il termine avec 41 points et 12 rebonds à 12/21 au tir et il aurait pu s’offrir le panier de l’année si le chronomètre avait compté quelques dixièmes de plus !

✅⛔️ Jayson Tatum. En difficulté dans la globalité du match, c’est pourtant lui qui offre la victoire à Boston avec un « game winner » fabuleux : 18 points, 13 rebonds, 6 passes décisives à 7/17 au tir.

⛔️ Tyrese Maxey. Il a été discret pendant la majorité du match avec seulement 8 points.

LA SUITE

Sixers (39-20) : réception du Heat dans la nuit de lundi à mardi (1H).

Celtics (44-17) : déplacement chez les Knicks dans la nuit de lundi à mardi (1H30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.