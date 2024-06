Bienvenue au Washington District Of Julius Randle…

Quelle reprise pour les Knicks et les Wizards !

Après un peu plus d’une semaine de pause, le temps de laisser les festivités du All-Star Weekend se dérouler, les deux clubs de la côte Est croisaient le fer dans la capitale américaine pour entamer cette deuxième partie de la saison. Et comme c’est désormais une habitude cette saison avec cette affiche, le spectacle donné fut passionnant, alimenté par plusieurs rebondissements et surtout un finish haletant.

On récapitule : rapidement bousculés et dépassés défensivement par une attaque des Wizards en grande forme, avec par exemple un 12/21 derrière l’arc en première période et un Kristaps Porzingis en feu avec 19 points à 5/5 au large, les Knicks ont compté jusqu’à 19 points de retard dans le second quart-temps (55-36). Avant de furieusement répondre et ainsi entrer enfin dans leur match, avec un cinglant 21-5 pour boucler la première période qui leur permettait de revenir à quatre unités seulement des locaux (64-60).

Au retour des vestiaires démarrait alors un long chassé-croisé entre les deux formations qui jouaient clairement à jeu égal (jamais plus de trois possessions d’écart). Jusqu’au « money-time », les cinq dernières minutes, moment choisi par Julius Randle pour envoyer, successivement, deux énormes « step-backs » à 3-points sur la truffe de Kyle Kuzma puis deux lancers-francs décisifs pour faire basculer définitivement le momentum en faveur de New York.

Mais l’ailier-fort doublement All-Star des Knicks ne s’est pas contenté de voler au secours des siens dans les moments chauds : il a porté son équipe tout au long de la partie ! Auteur notamment de 25 points en première période, dont 11 points consécutifs pour idéalement conclure ce premier acte, il a continué après la pause à se rendre dans ses positions préférentielles, et a alors ajouté 21 points supplémentaires en deuxième période, dont ce superbe « money-time », pour atteindre les 46 unités et ainsi égaler son record en carrière (16/29 aux tirs, dont 7/14 derrière l’arc).

Dans la capitale américaine, le n°30 a fait de Columbia son district le temps d’un soir, et les Knicks enchainent une quatrième victoire de suite, sécurisant leur sixième place dans la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Julius Randle toujours en mode All-Star Weekend. Finalement assez peu reposé durant le break puisqu’il a pris part au concours à 3-points puis au All-Star Game, le patron des Knicks a gardé son esprit en mode All-Star Weekend et il a cartonné la défense des Wizards sans laisser paraitre le moindre signe de fatigue physique. Dans une « zone » impressionnante tout au long de la rencontre, « Ju » démarre idéalement la dernière ligne droite de la saison, quelques jours après avoir fêté sa deuxième étoile.

– Le précieux retour de Mitchell Robinson. Après 14 matchs d’absence à cause d’une fracture du pouce droit, le pivot est revenu prendre sa place dans le cinq majeur des Knicks. Et sans surprise, il a fait un bien fou dans la peinture en compilant 10 points et 12 rebonds, dont 4 offensifs. En collaboration avec Julius Randle, il a offert une belle résistance physique à Kristaps Przingis, très discret en seconde période après sa grosse première mi-temps. Les Knicks ont le vent en poupe, avec désormais 6 victoires sur leurs 7 derniers matchs, et le retour du grand « Mitch » est ainsi une bonne nouvelle supplémentaire qui vient se greffer à la dynamique idéale du club.

– Un duel de styles à l’avantage de New York. En effet, si les Knicks ont marqué sept tirs primés de moins que les Wizards, auteurs de 19 tirs derrière l’arc, ils les ont en revanche piétinés dans la peinture avec un différentiel de +26 (58 à 32) ! C’est donc bien sûr plus important que le +21 de Washington dans l’exercice du tir extérieur, et c’était même la recette principale du succès de New York, qui a gagné ce duel de styles, sans faire dans la modernité.

TOPS/FLOPS

✅ Immanuel Quickley. Une nouvelle sortie très solide du sixième homme des Knicks, auteur de 16 points précieux. Mais c’est surtout sa défense qui a assurément été l’élément le plus convaincant dans l’impression visuelle. Peu d’actions répertoriées dans la feuille de stats, mais d’innombrables séquences satisfaisantes dans l’effort, la contestation sur le porteur de balle et les lectures et anticipations des rotations défensives.

✅⛔️ Jalen Brunson. Une adresse absente et donc peu d’impact sur le scoring, avec seulement 13 points à 6/20 aux tirs, mais 9 passes décisives pour équilibrer l’équation. Sans beaucoup marquer, le meneur a donc quand même pesé sur l’attaque de son équipe, et c’est bien pour cela que tout son match n’est pas à jeter, loin de là.

✅⛔️ RJ Barrett. Dans le dur avec son tir depuis plusieurs matchs, le Canadien n’a clairement pas encore retrouvé son basket malgré le break, même s’il y avait du mieux. Dans l’adresse notamment, puisqu’il a marqué 14 points solides à 5/10 aux tirs, mais aussi en défense, domaine dans lequel son contre et son interception ne reflètent pas totalement son investissement généreux tout au long de la rencontre.

✅ Delon Wright. Le vétéran, comme d’habitude, a apporté son volume de jeu varié en sortie de banc, avec 15 points (cinq tirs primés), 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

✅⛔️ Kristaps Porzingis. En feu en première période avec 19 points à 5/5 derrière l’arc, l’intérieur letton a ensuite disparu de l’attaque de Washington en seconde période, n’inspirant que quatre petits lancers-francs dans le quatrième quart-temps. Assez décevant au vu de son départ canon qui annonçait une grande soirée, même si une petite alerte au genou, qui a nécessité qu’il rejoigne les vestiaires pendant quelques minutes, n’a certainement pas aidé.

LA SUITE

– Wizards (28-31) : déplacement à Chicago, dimanche soir (21h30).

– Knicks (34-27) : « back-to-back », à domicile, face ax Pelicans (01h30).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.