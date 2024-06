Avec Joe Harris, il est l’une des rares marques de stabilité chez les Nets. À l’instar du shooteur, Jacque Vaughn est présent au club depuis la saison 2016/17 (Spencer Dinwiddie était arrivé à la même époque mais il a voyagé entre-temps) et pourrait donc y rester jusqu’en 2027.

« Je suis impatient de relever le défi de grandir avec ce groupe, d’en tirer le meilleur et de le faire avancer », réagit le coach, cité par ESPN, en réaction à cette prolongation de contrat obtenue il y a quelques jours.

Titularisé dès début novembre en remplacement de Steve Nash, et alors que la piste Ime Udoka avait été évoquée, l’ancien assistant a désormais le champ libre pour travailler sur du long terme avec cette équipe remodelée.

Avec les départs successifs de Kevin Durant et de Kyrie Irving, il doit maintenant composer avec un cinq de départ recomposé à 80%, tout en devant tenter de trouver la bonne formule avec Ben Simmons. Sous sa direction cette saison, les Nets, 5e à l’Est aujourd’hui, affichent un bilan convaincant à 32 victoires pour 19 défaites.

Son travail semble payer après toutes ces années passées dans l’ombre de Kenny Atkinson puis de Steve Nash, après sa première expérience ratée comme « head coach » à Orlando (58 victoires – 158 défaites), entre 2012 et 2015.

« J’ai tout vu ici, que ce soit plusieurs entraîneurs, la « bulle », un ongle d’orteil sur la ligne à 3 points, les demandes d’échange… Donc faire encore partie de cette organisation signifie beaucoup pour moi. Cela signifie que les gens apprécient la façon dont je me comporte au quotidien. Mais au final, j’ai simplement continué à faire mon travail et à me montrer chaque jour en étant prêt à bataille chaque jour », décrit le coach.

Ce dernier assure qu’il avait connaissance des conversations en coulisses au sujet de sa situation. Mais qu’il n’était pas stressé ou inquiété outre-mesure par rapport à comment son bilan comptable allait être traduit sur le plan contractuel. « J’ai simplement fait mon travail tous les jours et j’ai été récompensé pour cela. »