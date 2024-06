George Hill veut rester à Indiana dans un rôle de mentor

Arrivé à Indianapolis avec Serge Ibaka et Jordan Nwora, pour permettre aux Bucks de mettre la main sur Jae Crowder, George Hill avait son bon de sortie, comme l’intérieur.

Sauf que le meneur de 36 ans a déjà passé cinq saisons chez les Pacers, de 2011 à 2016, et qu’il a dit aux dirigeants qu’il était prêt à rester, afin de jouer son rôle de mentor auprès des jeunes, dont Tyrese Haliburton.

« Nous voulions vraiment respecter ses envies », a expliqué Kevin Pritchard, le président des opérations basket du club. « Rick Carlisle et moi, nous avons discuté avec lui et son agent. Nous lui avons dit : ‘Écoute, tu peux venir ici et être un vétéran pour notre équipe, quelqu’un qui peut transmettre à ces jeunes ce qu’il faut faire et comment se préparer pour briller dans cette ligue. Ou nous pouvons te libérer pour que tu ailles dans une équipe qui vise le titre ou pour trouver un autre club, c’est toi qui vois. Nous voulons respecter tes souhaits.' »

George Hill n’a pas hésité longtemps, confiant qu’il était prêt à jouer ce rôle de mentor, même si ça voulait dire qu’il n’aurait pas forcément beaucoup de temps de jeu.

« En pensant aux choses plus grandes que le basket, comme je l’ai dit, c’est un endroit où j’ai toujours voulu être », a explicité l’ancien meneur des Spurs et des Bucks. « Je ne crois pas que je voulais partir quand ils m’ont échangé (en 2016, contre Jeff Teague) … C’est simplement une belle opportunité. C’est une superbe situation pour moi. Vous savez, cela me rapproche de ma famille et de mes amis, dans une ville que j’aime. »

Dans l’organigramme après sa retraite ?

Pur produit de la région puisqu’il est né à Indianapolis et qu’il y a grandi, faisant partie des « Magnificent Seven », un groupe de sept lycéens de l’Etat (avec Greg Oden, Mike Conley, Jr, Josh McRoberts, Rodney Carney, Eric Gordon et Courtney Lee) qui ont tous rejoint la NBA, George Hill y a aussi passé ses années universitaires.

Forcément, alors qu’il se rapproche de la retraite, il se verrait bien intégrer l’organigramme du club ensuite…

« Après en avoir terminé, et peu importe le temps que cela prendra, j’aimerais vraiment faire partie de l’organisation d’une manière ou d’une autre » explique-t-il ainsi, toujours à l’Indianapolis Star.

George Hill ne l’imagine pas à la fin de cette saison. Mais pour Myles Turner, qu’il avait déjà accompagné lors de sa saison rookie, et les autres Pacers, c’est un renfort de poids dans le vestiaire de l’équipe.

« On ne parle jamais assez de George », conclut T.J. McConnell. « C’est l’une meilleures personnes de cette ligue. C’est un gars formidable, un coéquipier formidable, et il a joué à un haut niveau pendant très longtemps, et continue de le faire. Je pense qu’il va aider chaque personne dans cette salle, avec son expérience. Quand son numéro est appelé, il est le professionnel ultime et il sera prêt à nous aider de toutes les manières possibles. »

George Hill Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 SAN 77 17 40.3 32.9 78.1 0.4 1.7 2.1 1.8 2.0 0.6 1.0 0.3 5.7 2009-10 SAN 78 29 47.8 39.9 77.2 0.5 2.1 2.6 2.9 2.9 0.9 1.3 0.3 12.4 2010-11 SAN 76 28 45.3 37.7 86.3 0.3 2.3 2.6 2.5 2.0 0.9 1.3 0.3 11.6 2011-12 IND 50 26 44.2 36.7 77.8 0.6 2.4 3.0 2.9 2.0 0.8 1.0 0.3 9.6 2012-13 IND 76 35 44.3 36.8 81.7 0.6 3.1 3.7 4.7 1.8 1.1 1.5 0.3 14.2 2013-14 IND 76 32 44.2 36.5 80.7 0.7 3.0 3.7 3.5 2.1 1.0 1.2 0.3 10.3 2014-15 IND 43 30 47.7 35.8 79.0 0.6 3.6 4.2 5.1 2.6 1.0 1.6 0.3 16.1 2015-16 IND 74 34 44.1 40.6 76.0 0.8 3.2 4.0 3.5 2.0 1.1 1.4 0.2 12.1 2016-17 UTH 49 32 47.7 40.3 80.1 0.5 2.9 3.4 4.2 2.3 1.0 1.7 0.2 16.9 2017-18 * All Teams 67 27 46.0 41.5 78.6 0.6 2.1 2.7 2.8 1.9 0.9 1.3 0.4 10.0 2017-18 * SAC 43 27 46.9 45.3 77.8 0.5 2.2 2.7 2.8 1.7 0.9 1.4 0.3 10.3 2017-18 * CLE 24 28 44.4 35.1 80.5 0.8 1.8 2.7 2.8 2.2 0.9 1.2 0.6 9.4 2018-19 * All Teams 60 22 45.2 31.4 82.4 0.7 1.8 2.5 2.3 1.7 0.9 0.9 0.1 7.6 2018-19 * MIL 47 20 42.8 28.0 81.5 0.6 2.0 2.6 2.1 1.4 0.9 0.7 0.2 6.8 2018-19 * CLE 13 27 51.4 46.4 85.0 0.9 1.2 2.1 2.8 2.7 0.9 1.5 0.1 10.8 2019-20 MIL 59 22 51.6 46.0 84.2 0.9 2.2 3.0 3.1 1.4 0.8 1.0 0.1 9.4 2020-21 * All Teams 30 22 48.2 38.8 80.0 0.5 1.5 2.0 2.4 1.0 0.8 1.0 0.2 8.7 2020-21 * PHL 16 19 44.2 39.1 76.0 0.5 1.5 2.0 1.9 1.2 0.7 1.2 0.2 6.0 2020-21 * OKC 14 26 50.8 38.6 84.0 0.6 1.5 2.1 3.1 0.9 0.9 0.9 0.1 11.8 2021-22 MIL 54 23 42.9 30.6 91.9 0.7 2.2 2.9 2.2 1.3 0.8 0.8 0.1 6.2 2022-23 MIL 9 21 44.1 27.8 66.7 0.3 1.6 1.9 2.4 1.8 0.2 0.7 0.0 5.2 Total 878 27 45.6 38.0 80.6 0.6 2.4 3.0 3.1 2.0 0.9 1.2 0.3 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.