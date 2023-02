Hauser de pointe

Danilo Gallinari n’a pas encore joué une minute cette saison ? Malcolm Brogdon, Marcus Smart et Jaylen Brown manquent à l’appel ? Pas de problème pour ces Celtics qui ont une nouvelle fois démontré leur force de caractère et leur richesse d’effectif cette nuit face à Memphis, deuxième meilleur bilan de la conférence Ouest.

Pour soutenir la comparaison et aider un Jayson Tatum en difficulté en attaque (3/16), Boston a pu compter sur un collectif en ordre de marche avec 8 joueurs à 10 points et plus. Mentions spéciales pour Sam Hauser (20 points) et Derrick White (23 points, 10 passes) qui confirme sa bonne forme depuis une dizaine de matchs. On peut également citer Mike Muscala qui s’est plutôt bien intégré à sa nouvelle équipe avec 10 points et 7 rebonds en 17 minutes.

Le moment d’Hauser

« Il faut féliciter l’ensemble du vestiaire. Quand Mike (Muscala) est arrivé, je lui ai dit d’en profiter parce que ce sera peut-être l’un des meilleurs que tu auras l’occasion de côtoyer. Ils ont cette capacité à rester professionnels malgré les circonstances. C’est particulier et je me sens chanceux de pouvoir en faire partie », a expliqué Joe Mazzulla, qui a également mis en avant le rôle positif de Jayson Tatum. « Sur deux de nos trois derniers matchs, il a fait un super boulot dans la gestion du match. En continuant de défendre, en restant impliqué sans forcément chercher à scorer, mais simplement à faire les bons choix (…). Ça permet aux autres de jouer avec confiance et ça rend notre équipe encore plus difficile à défendre ».

Malgré les péripéties, les Celtics parviennent à faire le dos rond ces dernières semaines, et même si Milwaukee revient fort, la première place de la conférence Est leur appartient toujours, en attendant la rencontre de ce mardi entre les deux équipes.

Les blessures sont aussi une opportunité pour les autres « role players », comme ça a été le cas de Sam Hauser cette nuit, dont le deuxième match de sa saison à 20 points et plus a apporté un gros coup de boost aux C’s.

« On a quelques-uns de nos leaders absents en ce moment. C’est l’occasion pour d’autres de montrer de quoi ils sont capables et de remplir ce vide jusqu’à leur retour. Ils apportent beaucoup, donc on essaie de faire de notre mieux pour aider l’équipe à gagner », a confié le shooteur. « C’est important de croire en nous, les uns par rapport aux autres. On a une très bonne équipe, du premier au dernier, avec de bons joueurs, des gars qui ont de l’expérience. Chacun apporte des qualités différentes. C’est assez unique et c’est difficile pour nos adversaires de nous défendre. On fait bien bouger le ballon, on est connectés en défense, tout le monde parle, communique, ça explique aussi pourquoi on continue de gagner même sans quelques-uns de nos joueurs ».

Les Celtics toujours d’attaque

Alors qu’on entend régulièrement que c’est la défense qui fait gagner les titres, ou qu’il est primordial de bien défendre pour mieux attaquer, et accessoirement se procurer plus de paniers faciles, Joe Mazzulla a insisté sur l’importance de la bonne exécution de l’attaque des Celtics. Cette saison encore, Boston fait partie des meilleures équipes de la NBA en attaque, avec 115.4 points inscrits en moyenne sur 100 possessions.

« J’aime notre capacité à aller de l’avant. L’exécution du plan de jeu est un point important pour notre équipe, et ce soir on l’a très bien géré. On sait aussi qu’on doit gérer le match avec notre attaque, parce que ça nous met en position de pouvoir bien défendre. C’est quelque chose dont on parle beaucoup », a poursuivi le coach.

Un détail qui aura son importance ce mardi face à Milwaukee, qui reste sur dix victoires de suite !