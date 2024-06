Aux Lakers, on a aussi préparé la saison prochaine

Comme pour les autres dirigeants de la ligue, le vice-président des opérations basket des Lakers, Rob Pelinka a livré son bilan des derniers jours précédant la « trade deadline ».

La franchise californienne a été active, multipliant les opérations afin de récupérer six recrues : Rui Hachimura, D’Angelo Russell, Malik Beasley, Jarred Vanderbilt, Mo Bamba et Davon Reed. Dans le même temps, Russell Westbrook, Damian Jones, Juan Toscano-Anderson, Thomas Bryant et Patrick Beverley ont fait leurs valises.

De la flexibilité et des recrues sous pression

Au-delà de l’aspect purement sportif, Rob Pelinka a expliqué que l’objectif de ces échanges était également de gagner en souplesse financière en vue de la prochaine « free agency ».

« Je pense qu’en y regardant de plus près, on peut presque parler de pré-agency », a-t-il souligné lors d’une conférence par téléphone. « Nous avons intentionnellement planifié ces mouvements pour disposer de plus de marge en juillet. C’est vraiment un moment très intéressant pour la Lakers Nation ».

Non content d’avoir rajeuni son effectif, Los Angeles a récupéré une majorité de joueurs en fin de contrat puisque seul Jarred Vanderbilt possède une saison 2023/24 garantie, pour « seulement » 4.6 millions de dollars. Pour chacune des autres recrues, l’objectif de la fin de saison sera de montrer aux dirigeants qu’ils ont leur place dans le projet mis en place par les Lakers.

« Si vous regardez Rui, D’Angelo, Mo Bamba, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, tous ces joueurs ont 26 ans ou moins. Trois d’entre eux ont été choisis dans le Top 10 de la draft récemment. On pourrait vraiment commencer à voir un jeune noyau se mettre en place, ce qui nous donne des options pour le futur, tout en nous offrant une équipe améliorée pour terminer nos 26 derniers matchs cette saison. En arriver là en ayant utilisé un seul choix protégé au premier tour, on ne peut être qu’heureux ».

D’Angelo Russell devra réussir là où Russell Westbrook a échoué

Avec ce petit tour de passe-passe, les Lakers peuvent également être satisfaits d’avoir réussi à se débarrasser de Russell Westbrook pour récupérer un meneur, également All-Star. Au moment de faire ses adieux, Rob Pelinka a toutefois tenu à ne pas accabler plus que ça son ancien joueur.

« Lorsque nous avons fait venir Westbrook, notre ambition était que ça nous mène à un titre, du moins d’avoir une équipe en mesure de se battre pour. Nous n’avons pas atteint cet objectif. Il faut donc chercher à faire autrement si quelque chose ne fonctionne pas pour le corriger. Il y avait une opportunité sur cette « trade deadline », et je pense qu’il est vraiment injuste de faire porter le poids de la dernière année et demie, ou quelle que soit la période, sur un seul joueur », a-t-il souligné. « Je pense que l’ensemble du roster doit s’adapter et jouer ensemble. Ça fait partie du sport, parfois, de réparer les choses si ça ne tourne pas correctement ».

Reste à espérer que D’Angelo Russell saura mieux s’adapter au reste des forces en présence de l’effectif, à commencer par LeBron James et Anthony Davis.

« D’Angelo a fait preuve d’une grande progression depuis son passage ici », a rappelé Rob Pelinka. « Nous ne le voyons pas seulement comme un joueur qu’on valorise à court terme. Nous pensons que c’est un joueur qui peut s’adapter parfaitement à nos pièces maîtresses, que sont LeBron James et Anthony Davis, en apportant de l’espace en attaque, des tirs, de la création et de l’efficacité. »