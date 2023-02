Shai Gilgeous-Alexander remporte son duel face à Damian Lillard

Décidément, le Thunder est la bête noire des Blazers. Les deux premières confrontations s’étaient soldées par deux courts succès d’OKC (123-121 et 101-98). Cette fois, les troupes de Mark Daigneault ont réussi à dominer leur sujet au Moda Center, emmenés par un Shai Gilgeous-Alexander déchaîné et une jeune garde impliquée.

Le Thunder a vite rattrapé son entame ratée (10-2) et su faire jeu égal avec Portland malgré un Damian Lillard agressif (35-33). Le 2+1 de Tre Mann et le 3-points d’Isaiah Joe ont permis à OKC de prendre brièvement la tête (39-41), jusqu’à ce qu’un 16-4 marqué par les dunks de Jalen Williams et SGA ne donne un premier avertissement aux locaux (60-62). Malgré le 3-points du nouveau venu Cam Reddish, le dunk de Kenrich Williams permettait à OKC de passer le repos au chaud, à +4 (68-72).

Portland a redémarré très fort pour essayer d’inverser la donne, avec cette fois un 2+1 de Cam Reddish, un dunk de Drew Eubanks et trois missiles à 3-points signés par Damian Lillard, Jerami Grant et Nassir Little (84-78). Guidés par Shai Gilgeous-Alexander, les joueurs du Thunder ont fait mieux que résister, même si deux paniers à 3-points de Shaedon Sharpe ont maintenu les Blazers en tête à l’issue du troisième quart-temps (105-103).

Sagement, OKC attendait son heure, et celle-ci a fini par arriver lors du money-time. Rapidement relégué à -9 suite à un 3-points d’Anfernee Simons, le Thunder a d’abord répondu par un 10-0 largement alimenté par Josh Giddey, (112-113).

C’est ensuite sur un nouveau coup de chaud, un 12-0, que les coéquipiers d’Ousmane Dieng ont forcé la décision, avec des modèles de jeu de transition conclus par SGA, Luguentz Dort ou encore Jalen Williams, auteur d’un dunk avec la faute en prime aux airs de victoire. Car OKC a filé vers un nouveau succès dans la foulée, pour passer devant son adversaire du soir au classement, 138 à 129.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La séquence éclair du Thunder. Le genre de moments qui montre qu’OKC n’est plus une équipe d’avenir mais bel et bien du présent. Sur le parquet des Blazers, le Thunder a longtemps fait le dos rond jusqu’à passer la vitesse supérieure sur ce 12-0 qui a laissé Portland sur place. Avec une défense agressive, de la projection sur le jeu de transition et un SGA clairvoyant pour diriger le tout, cette séquence a permis au Thunder de plier le match, tout simplement, ou presque.

– Le duel Lillard-Gilgeous-Alexander. Si on peut parler de bête noire pour Portland après ce troisième succès en trois match du Thunder, pour ce qui est du duel entre Damian Lillard et Shai Gilgeous-Alexander, on peut affirmer sans se mouiller que SGA a pris le dessus. Décisif dans les dernières secondes des deux matchs précédents, il a cette fois égalé son record en carrière avec 44 points à 13/16 au tir et 7 passes décisives.

– OKC toujours en vie. La semaine s’annonçait tendue avec trois déplacements périlleux. Au final, le bilan est plutôt positif pour le Thunder, étrillé à Golden State en début de semaine avant de l’emporter sur le parquet des Lakers et Portland, deux concurrents directs pour le Top 10.

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. On a eu un Shai en mode record qui a encore marqué la rencontre de son empreinte par la justesse de son jeu avec notamment son remarquable 13/16 au tir. Des bons choix également dans le « money-time » qui ont contribué à maintenir OKC dans la bonne direction. Encore un match de patron de sa part.

✅ Luguentz Dort. Défenseur robuste, l’arrière a également été une arme pour le moins efficace en attaque comme en témoigne son 6/6 au tir dont 3/3 à 3-points pour 18 points au final. Il termine également avec le meilleur +/- de l’équipe, à +30 !

✅ Josh Giddey. Le deuxième cerveau de l’équipe a également fait sa part du job, comme deuxième menace offensive de l’équipe avec 19 unités et le co-meilleur passeur avec 7 passes décisives.

⛔️ Anfernee Simons. Capable du meilleur comme du pire, l’arrière a été à la peine cette nuit comme en témoigne son 3/14 au tir dont 1/8 à 3-points.

LA SUITE

Portland (27-29) : au tour des Blazers d’affronter les Lakers, à domicile cette fois, lundi soir (04h00).

Oklahoma City (27-28) : le Thunder accueille New Orleans ce lundi (02h00).