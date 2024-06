Chris Paul : « Personne n’est à l’abri d’être échangé, je l’ai appris comme tout le monde »

Le premier gros feuilleton de l’année 2023 a donc été le trade de Kyrie Irving. Phoenix figurait parmi les franchises intéressées, les Suns ayant même visiblement fait une offre contenant Chris Paul…

« C’est un business, c’est un business » a répondu Chris Paul lundi. « J’ai vu des choses plus folles que ça. La façon dont j’ai appris que j’avais été échangé par Houston par exemple. Vous venez juste vous présenter au travail et être pro jour après jour. Personne n’est à l’abri d’être échangé. Je l’ai appris comme tout le monde ».

Selon Chris Haynes, du Bleacher Report, l’offre des Suns était ainsi composée de Chris Paul, Jae Crowder ainsi qu’au moins un choix de premier tour de Draft.

Évidemment, savoir qu’on a été proposé dans un échange n’est pas forcément l’information la plus facile à digérer. Surtout que Chris Paul connait une saison assez difficile individuellement, entre blessures et performances en demi-teinte. Il tourne en moyenne à 13.8 points, 8.6 passes et 4.4 rebonds à seulement 43.5% au tir cette saison.

« Il faut simplement continuer à aller travailler » a poursuivi le meneur. « Il faut aussi comprendre que les équipes vont toujours faire ce qui est le mieux pour elles. C’est pourquoi les joueurs doivent faire de même. Se présenter, faire son travail. C’est comme ça ».

Réelle ou pas, la sortie de l’offre dans la presse a dérangé Monty Williams, lié de longue date à Chris Paul.

« Pour être honnête, cela m’a un peu embêté » a avoué l’entraineur des Suns. « Souvent, le nom d’un gars sort et c’est juste un tas de gens qui lancent des trucs, peut-être pour conclure leur affaire. Et donc ils nous utilisent … Mais je ne pense pas que ce soit juste que le nom des gars soit balancé comme ça. Ça me dérange un peu, parce que le nom de Chris ne devrait jamais être balancé de cette façon ».

Le coach assure que cette offre ne lui a jamais été rapportée par le GM James Jones, et il ne sait donc visiblement pas à quel point elle était réelle. Mais le coach a de quoi s’agacer, alors que les rumeurs autour de Kevin Durant, l’été dernier, avaient déjà mis ses joueurs (Mikal Bridges, Cam Johnson…) dans une situation similaire.

Et que cela pourrait recommencer si l’ailier de Brooklyn demande à quitter les Nets dans les prochains jours…

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.4 5.1 7.8 2.8 2.2 2.4 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.1 17.3 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.9 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.6 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 4.0 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 Total 1272 34 47.1 36.9 87.0 0.6 3.9 4.5 9.4 2.4 2.1 2.3 0.2 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.