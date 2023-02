Les Suns étaient prêts à lâcher Chris Paul pour récupérer Kyrie Irving…

La NBA est un business froid et sans états d’âme, énième épisode. Face à des opportunités de l’envergure de celle qui s’est présentée cette semaine, lorsque Kyrie Irving a demandé son transfert avant la « trade deadline », cet adage s’est encore vérifié. Toutes les options ont été envisagées par les « front office » les plus déterminés, et ce qui a mis des années à se construire aurait pu être chamboulé en moins de 24 heures.

C’est notamment ce qui a failli se passer aux Suns, l’insider Chris Haynes de TNT a rapporté que les Suns n’avaient pas hésité à proposer Chris Paul, Jae Crowder et un premier tour de Draft pour récupérer le meneur de Brooklyn. Chris Paul, pourtant le joueur qui a fait passer les Suns dans une autre dimension ! Avant son arrivée, la franchise restait sur dix ans sans playoffs, et il l’a menée jusqu’en finale NBA, à deux petites victoires du Graal en 2021.

Au-delà du fait qu’ils récupéraient un meneur également très talentueux et plus jeune, les Suns y voyaient l’aspect financier avec la possibilité de se délester d’un contrat à environ 30 millions de dollars la saison, possiblement jusqu’en 2025. Mais comme Kyrie Irving pouvait encore bouger à la fin de la saison, un tel échange aurait pu mettre l’avenir à court terme de la franchise en danger.

Il se murmure que les Nets avaient envisagé d’accepter l’offre si Phoenix avait ajouté deux premiers tours de Draft supplémentaires. Les Suns, qui avaient envoyé leur proposition moins de 24 heures après la demande de trade de Kyrie Irving, ont ensuite fait machine arrière puisqu’ils n’ont plus donné signe de vie.

Brooklyn prêt à accueillir Russell Westbrook ?

On en sait également plus sur l’offre des Lakers qui n’ont finalement pas réussi à réunir le duo Irving-James d’un côté et Westbrook-Durant de l’autre.

D’après The Athletic, les Californiens auraient mis Russell Westbrook dans la balance, et les fameux deux premiers tours de Draft en 2027 et 2029. Ce à quoi les Nets ont répondu qu’ils étaient prêts à accepter, uniquement si les Lakers ajoutaient des « swaps » ainsi que plusieurs jeunes joueurs comme Austin Reaves ou Max Christie.

Quant aux Clippers, The Ringer rapporte que leur offre était clairement inférieure aux autres sur le plan des joueurs avec Luke Kennard et Terance Mann, mais supérieure au niveau des choix de Draft avec un premier tour de Draft, et la possibilité de s’échanger deux premiers tours de Draft supplémentaires.

À l’arrivée, c’est donc Dallas qui a raflé la mise en proposant Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un premier tour de Draft en 2029 et deux seconds tours de Draft. L’avenir dira si le choix était judicieux ou pas, pour Dallas comme pour Brooklyn.