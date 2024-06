Les Blazers ont enfin gagné grâce à leur banc

Sur le papier, avant la rencontre, il était difficile de donner gagnants les Blazers, qui n’avaient plus gagné un match à l’extérieur depuis près d’un mois et demi, et se déplaçaient à Memphis, où les Grizzlies affichent cette saison un des trois meilleurs bilans de la ligue à domicile.

Une fois que le match a commencé, l’optimisme ne débordait pas non plus dans les rangs de la troupe de l’Oregon, quand Jusuf Nurkic (mollet) quittait ses coéquipiers après seulement trois minutes jouées dans le premier quart-temps, avant d’être rejoint, juste avant la mi-temps, par Jerami Grant, placé dans le protocole commotion.

Et pourtant, les Blazers sont tout de même parvenus à s’imposer de 10 points au FedEx Forum, sous l’impulsion d’un Damian Lillard une nouvelle fois grandiose en attaque, avec 42 points et 10 passes.

Mais le meneur de Portland, sans deux de ses lieutenants durant la deuxième mi-temps, n’a pas non plus tout fait tout seul : il a aussi pu compter sur un très bon apport des remplaçants, qui ont compilé 36 points, 25 rebonds et 6 passes, dépassant largement leur apport de la saison en attaque, une faiblarde moyenne de 24.7 points par match.

Un fait suffisamment rare pour être souligné cette saison dans l’Oregon, comme le notait alors un Chauncey Billups satisfait d’avoir pu compter sur « plusieurs très bonnes contributions » venues du banc.

En particulier celle de Drew Eubanks, par défaut devenu le principal intérieur de la rotation après la sortie rapide de Jusuf Nurkic, qu’il a brillamment remplacé avec un double-double à 11 points et 11 rebonds, sans oublier 3 passes et 1 contre.

« Il continue d’être productif dès qu’on l’envoie sur le terrain. Il apporte de la combativité, de la dureté physique » appréciait le technicien de Portland, qui ne manquait pas non plus de mettre en lumière la bonne entrée de Trendon Watford, auteur de 5 points, 3 rebonds et 2 passes. « Avec un gars comme Trendon Watford, on a l’exemple de l’importance de regarder par-delà les chiffres. Car son impact est bien plus large. Il crée du jeu, il prend des rebonds. »

Du côté des extérieurs, Shaedon Sharpe a apporté trois tirs primés, quand Gary Payton II, malgré cinq fautes, s’offrait le meilleur +/- de son équipe (+13) avec 7 points et 4 passes, en relais de Damian Lillard et Anfernee Simons.

« C’était plus facile de jouer notre jeu, car ces gars ont réalisé plein de bonnes séquences pour nous permettre de souffler » concluait d’ailleurs « Ant », lui aussi précieux avec ses 26 points et 4 passes.