Russell Westbrook n’aurait jamais imaginé devenir le 10e meilleur passeur de l’histoire

LeBron James et Anthony Davis absents face à Brooklyn, les responsabilités reposaient principalement sur Russell Westbrook, notamment à la création. Et ça tombait bien puisque l’ancien MVP avait la possibilité, lui aussi, d’entrer un peu plus dans l’histoire.

Avant la rencontre, Russell Westbrook n’avait ainsi besoin que de cinq passes décisives pour dépasser Gary Payton (10e) au classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la saison régulière. Une performance accomplie avant la mi-temps avec une fixation de la défense des Nets pour mieux envoyer Thomas Bryant au dunk.

« Sa capacité à faire sortir le ballon de ses mains si rapidement est impressionnante » témoigne Troy Brown Jr. « Russ a beau être au milieu de son mouvement, le ballon arrivera vers vous ».

À l’issue de la rencontre, perdue face aux Nets, Russell Westbrook termine avec 10 passes, pour atteindre les 8 972 passes décisives en saison régulière, soit six de plus que Gary Payton, l’ancien meneur vedette des Sonics. Roi absolu du triple-double, Russell Westbrook avoue qu’il n’aurait jamais imaginé atteindre un tel niveau.

Isiah Thomas dans le viseur

« Si quelqu’un m’avait dit il y a 15, 20 ans que je serais dans le Top 10 des meilleurs passeurs, je l’aurais pris pour un fou » a avoué Russell Westbrook. « En NBA, je n’ai jamais rêvé d’être dans cette position, ni d’en arriver à ce stade, aux côtés de certains des plus grands joueurs de l’histoire. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité de continuer à jouer au plus haut niveau et je ne prends rien de tout cela pour acquis ».

Russell Westbrook est désormais l’un des trois joueurs en activité à figurer dans le Top 10, avec Chris Paul (3e) et son coéquipier LeBron James (6e). Le prochain nom à dépasser sur la liste est Isiah Thomas (9e), auteur de 9 061 passes décisives en carrière. Avec moins de 30 passes de retard, Russell Westbrook devrait vite le dépasser.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 33 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34 41.8 22.1 78.0 1.7 3.2 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 35 44.2 33.0 84.2 1.5 3.2 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 35 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 31 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.9 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.8 2.1 4.4 0.2 28.2 2015-16 OKC 80 34 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 ★ OKC 81 35 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.4 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 2.0 4.5 0.5 23.0 2019-20 HOU 57 36 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.3 2020-21 WAS 65 36 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 * All Teams 73 29 43.6 31.1 65.6 1.2 4.6 5.8 7.6 2.2 1.0 3.5 0.5 15.9 2022-23 * LAL 52 29 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2022-23 * LAC 21 30 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2023-24 LAC 68 23 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 Total 1162 34 43.8 30.4 77.6 1.6 5.5 7.2 8.2 2.6 1.6 4.0 0.3 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.