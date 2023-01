La rage de vaincre de Thomas Bryant

Il faut voir le visage de Thomas Bryant dans les trois dernières minutes du match pour avoir une idée de son niveau de détermination. Le pivot a d’abord arraché un rebond offensif, après un raté à 3-points de Dennis Schroder, puis il est remonté à deux mains sur Drew Eubanks.

Dès la possession suivante, il a signé une claquette dunk tout aussi autoritaire, après un manqué de Troy Brown Jr. cette fois. Ces deux dunks consécutifs, symbole de la rage affichée par l’intérieur dans cette rencontre, ont scellé la folle remontée des Lakers. « J’essaie juste d’être agressif pour mon équipe. J’essaie d’aller au rebond le plus possible, pour nous offrir des possessions supplémentaires. Par chance, ça a tourné en ma faveur », lâche Thomas Bryant à propos de ces deux actions marquantes.

Celui-ci a bien participé à la « remontada » des Californiens, menés de 25 points à la pause. L’ambiance dans le vestiaire à la mi-temps ? « D’abord silencieuse », décrit Thomas Bryant avant d’évoquer une envie collective de revenir « avec plus de sang-froid, une meilleure défense, une meilleure communication en deuxième mi-temps ».

Il ajoute : « Je crois que c’est positif d’avoir des coéquipiers dans le vestiaire qui prennent les critiques comme il faut. On y répond bien. Pat Bev a été vraiment notre ‘go-to-guy’ en matière d’énergie quand on en a eu besoin. »

Dans le jeu, le « go-to-guy » a encore été LeBron James avec ses 37 points. Derrière lui, Dennis Schroder (24 points et 8 passes) et surtout Thomas Bryant ont été les principaux lieutenants. « Je sais que mes coéquipiers ont une grande confiance en moi, pour faire les bons choix. Ils m’ont vraiment mis en bonne position », apprécie le pivot auteur de 31 points (12/15 aux tirs, dont 4/5 de loin), 14 rebonds et 2 contres.

Sa performance fait rappeler à un journaliste sa précédente sortie à 31 points – son record en carrière, égalé cette nuit donc – à l’époque où il portait le maillot des Wizards. Un soir de décembre 2018, il avait atteint ce total sans rater le moindre tir (14/14 !).

Ce souvenir fait sourire Thomas Bryant. « Ce match (face aux Blazers) m’a paru différent parce qu’on était à l’extérieur, dans un environnement hostile contre une bonne équipe, mais je n’y ai vraiment pas pensé sur le terrain. Je ne peux pas penser au passé, je dois continuer à regarder le futur. Mais c’est marrant que vous me le rappeliez », termine l’intérieur.