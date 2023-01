Tom Thibodeau s’en prend au « flicage des minutes »

Défaits par les Wizards à domicile (116-105), les Knicks ont paru en dessous de leurs adversaires du soir sur le plan physique, et peut-être que les jambes étaient lourdes après le revers après prolongation face aux Raptors.

Mais Tom Thibodeau ne veut pas que cette fatigue légitime soit utilisée comme une excuse, et ce malgré le temps de jeu élevé de ses principaux joueurs. Plutôt remonté sur le sujet, il a ainsi qualifié de « flicage des minutes » ceux qui remettent en cause sa gestion de la rotation…

« Je sais que vous aimez écrire des histoires sur le sujet, mais vous ne regardez pas les choses dans leur ensemble. Je ne crois pas que nous ayons quelqu’un dans le Top 20 des minutes jouées » a lancé le coach. « Quand on observe les adversaires dans notre division et dans notre conférence, on regarde comment ils font jouer leurs joueurs. Plus souvent que que vous ne le pensez, on pense aux duels avant le match. Quand ce gars sera sur le terrain, nous aurons ce gars avec lui. C’est comme ça que ça se passe ».

En clair, le coach des Knicks explique qu’il calque le temps de jeu de ses meilleurs joueurs à celui de leurs adversaires directs. Sauf qu’en procédant comme ça, il tire beaucoup sur Julius Randle. Sur les 15 derniers matchs, l’ailier joue plus de 39 minutes par match, et il affiche le deuxième plus gros temps de jeu sur cette période.

Pas étonnant qu’il puisse connaître un coup de moins de bien, comme ce vilain 6/17 face aux Wizards. Mais pour l’entraineur des Knicks, les minutes jouées ne sont qu’un facteur parmi d’autres pour évaluer la charge de travail.

« Qu’a-t-il fait à l’entraînement ? » a ainsi développé Tom Thibodeau. « Peut-être qu’il s’est entraîné sans contact, peut-être que c’était un jour de récupération, ou même s’il a fait quelque chose à l’entraînement, il y avait un remplaçant avec lui et il a fait très peu de choses lors de la séance. Il y a donc beaucoup de facteurs différents qui entrent en compte dans la gestion de l’équipe ».

Mais voilà, Julius Randle n’est pas le seul à jouer énormément côté Knicks. Jalen Brunson figure ainsi de son côté à la 4e place avec environ 39.6 minutes jouées par match en moyenne sur la même période. Quentin Grimes, lui, pointe à 14e place avec plus de 36 minutes. Un temps de jeu très élevé, conséquence directe d’une rotation réduite, et ça peut se payer en fin de match, comme face aux Raptors ce lundi, ou contre les Bucks le 9 janvier.