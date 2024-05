Toronto rate le hold-up du siècle face à Milwaukee

La fin de match de ce Raptors–Bucks a été aussi exceptionnelle que le début aura été barbant ! Après avoir traversé un trou noir dès le début du match, à 0/15 au tir pour commencer la partie, les troupes de Nick Nurse pouvaient ainsi s’estimer heureuses de ne compter qu’un point de retard après 12 minutes de jeu (12-13).

En « back-to-back », Milwaukee a également eu du mal à redémarrer la machine de son côté, ce qui a donné lieu a une bouillie de basket qui a duré jusqu’à la pause, ponctuée par les deux premiers paniers à 3-points de Toronto, inscrits par Fred VanVleet et Gary Trent Jr (38-39).

La suite a été bien meilleure. Les deux missiles à 3-points d’OG Anunoby et les deux paniers de suite de Fred VanVleet ont ainsi permis à Toronto de revenir à 53-53. Mais dans ce contexte, Milwaukee a réussi à maintenir le cap, avec un 8-2 conclu par l’hyperactif MarJon Beauchamp (55-61).

Les finitions aériennes de Precious Achiuwa et Chris Boucher ont toutefois permis aux locaux d’envisager le dernier acte avec espoir (59-63). Mais les Bucks ont vite calmé les ardeurs adverses. Il y a eu un 7-0 avec un 3-points de Giannis Antetokounmpo pour donner le ton. Le « Greek Freak » a ensuite éteint Toronto presque à lui seul, sur deux services en or pour Grayson Allen et Brook Lopez à 3-points puis un 2+1 (69-88).

Milwaukee menait de 16 points à 1min30 de la fin…

Sonnés, les Raptors ont progressivement repris leurs esprits grâce aux coups d’éclat de Scottie Barnes, encore loin de s’imaginer que le sophomore allait lancer un incroyable « comeback ». Et pour cause, Milwaukee menait encore de 16 points à 90 secondes de la fin !

Mais Toronto s’est accroché, a joué chaque seconde à fond et profité de quelques exploits de Fred VanVleet et Gary Trent Jr, conjugués à de grossières erreurs de Grayson Allen et Bobby Portis notamment, pour aligner un 28-7 !

Le héros des dernières secondes a incontestablement été Gary Trent Jr, auteur d’un 3+1 puis d’un 3-points sur la tête de Brook Lopez pour égaliser miraculeusement à 97-97, envoyant les deux équipes en prolongation ! Dans une ambiance irrespirable, Scottie Barnes a réussi deux exploits pour répondre à Bobby Portis et Grayson Allen, mais c’est bien le sniper des Bucks qui a eu le dernier mot d’un 3-points dans le corner sur un ultime service de Giannis Antetokounmpo pour valider son triple-double (101-104). Epique !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une entame de match irréelle. Le premier quart-temps a livré des scènes assez originales pour un match NBA avec une grande maladresse des deux côtés du terrain. Les Raptors ont ouvert le bal en débutant à 0/15 au tir, Milwaukee a répondu avec une série de 13 tentatives sans marquer dans le jeu pour un score sans appel après 12 minutes : 12 à 13 ! Soit le pire quart-temps de la saison pour les deux formations. La suite n’a pas été plus glorieuse puisque Toronto a de nouveau traversé une séquence à 0/13 au tir. A la mi-temps, Raptors et Bucks avaient alors signé leur pire première mi-temps de la saison. Heureusement, la suite a été bien plus réjouissante.

– Quand Grayson Allen joue à « chat-bite » au pire moment. La réputation de « dirty player » de Grayson Allen ne devrait pas s’estomper après le match de la nuit. Le shooteur a en effet touché les parties intimes de Gary Trent Jr au moment où ce dernier était en extension, sur le point d’inscrire un 3-points crucial dans le retour des locaux. Résultat des courses, une Flagrant 1 qui a contribué à forcer une prolongation. Vraiment pas un geste très fin de sa part même si Grayson Allen s’est bien rattrapé en signant le 3-points de la gagne depuis le corner.

– Fin de série pour Milwaukee. Il faut remonter au 27 janvier 2021 pour retrouver trace d’une victoire de Milwaukee face aux Raptors en saison régulière. Ça faisait donc cinq matchs et près de deux ans que les Bucks couraient après un succès contre Toronto. La fin de match a été douloureuse mais les troupes de Mike Budenholzer sont finalement parvenues à leurs fins !

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Héroïque dans un « back-to-back » où Milwaukee évoluait en sous-effectif. Il délivre sa 10e passe décisive au bout de l’effort pour valider son triple-double mais surtout assurer la victoire aux siens après une énorme désillusion. 30 points, 21 rebonds, 10 passes décisives et 1 contre (mais quand même… 12 ballons perdus), Tout ça au lendemain de son record en carrière à 55 points.

✅ Brook Lopez. Tout simplement parce qu’il est essentiel aux côtés du « Greek Freak », même si les Portis, Allen et Connaughton le sont aussi, et même s’il n’a pas particulièrement brillé en attaque (4/11 au tir). Une présence dissuasive concrétisée par 19 rebonds et une activité précieuse pour cette équipe amoindrie.

✅Gary Trent Jr. Simplement pour ces deux coups de génie dans le sprint final du quatrième quart-temps qui a permis à Toronto de prolonger le suspense.

⛔️ Les leaders des Raptors... Fred VanVleet et Pascal Siakam ont surtout brillé par leur nervosité sur ce match, à jouer à contre-temps. En difficulté dès le début, à cause des fautes notamment, Pascal Siakam a été l’ombre de lui-même (11 points à 4/18 au tir). « FVV » a à peine fait mieux, avec beaucoup de situations forcées qui ont contrasté avec quelques bonnes séquences. Son dernier tir en prolongation est un mauvais tir…

⛔️ Le banc des Raptors. C’est pourtant le match où le banc aurait pu apporter un second souffle précieux face à une équipe en « back-to-back ». Mais c’est l’inverse qui s’est produit. Le banc de Mike Budenholzer a été productif avec 34 points là où celui des locaux est resté scotché à 7 unités…

LA SUITE

Toronto (16-21) : les Raptors seront encore à domicile ce vendredi à l’occasion de la réception des Knicks.

Milwaukee (24-13) : les Bucks recevront Charlotte ce vendredi (02h00).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.